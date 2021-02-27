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Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

FINANCE.TUT.BY

«В год теряю около 2500 рублей». Работники ТЭЦ-4 подписали коллективное письмо министру энергетики

«Хотят забрать выплаты к праздникам и на овощи». На «Белмедпрепаратах» письмо подписали около 400 человек

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Работники требуют, чтобы «плюшки» были не только членам провластного профсоюза Сейчас работники предприятия думают, как им быть дальше.

— 23 февраля персонал ознакомили с проектом изменений в коллективный договор, подписывать его собирались 25 февраля. Собрание в Минэнерго в этот день точно было, скорее всего, изменения подписали, — рассказывает обратившийся в редакцию работник минской ТЭЦ-4. — Понятное дело, работников никто не спрашивает и спрашивать не собирается. Ставят перед фактом, хотя на ТЭЦ-4 более 200 человек подписались под обращением о законности данных изменений.Так, по новому проекту коллективного договора, некоторые выплаты будут положены только членам провластного профсоюза. Среди них, рассказывает работник, есть достаточно крупные: например, матпомощь на оздоровление к отпуску в размере 1,5 оклада (примерно от 900 до 1700 рублей), выходное пособие для пенсионеров (около 5000 рублей в зависимости от должности и стажа), выплаты к праздничным и памятным дням и на закупку сельхозпродукции осенью (600−700 рублей в год), выплаты при рождении ребенка, вступлении в брак, при смерти супруга (10 базовых величин — 290 рублей), выплаты на детей к школе (2 базовые величины — 58 рубля), добровольное страхование дополнительной пенсии, оплата путевок в санатории и детские лагеря, возмещение расходов на питание детей в дошкольных учреждениях, конфетные подарки к Новому году и так далее.— Если взять конкретно меня, без особых событий вроде браков и рождения детей, то сумма получается примерно 2500 рублей в год, — подсчитывает работник. — Плюс у тех, кто не является членом профсоюза, забирают дополнительный отпуск за стаж и сложность и напряженность режима работы в сумме до 7 дней, оплачиваемые соцотпуска в случае регистрации брака или смерти родственника. Работнику или семье работника не будут материально помогать при несчастных случаях на предприятии. И в случае сокращения штата увольнять будут первыми и без выходного пособия в размере половины зарплаты.В итоге, рассказывает собеседник, 215 работников ТЭЦ-4 подписали коллективное письмо на имя министра энергетики, гендиректора «Белэнерго»и председателя профсоюза «Белэнерготопгаз». В нем просят прокомментировать, соответствует ли такое распределение выплат законодательству, а также отмечают, что «данные выплаты формируются за счет средств нанимателя, а средства, в свою очередь, формируются из общего трудового вклада всех работников».Сейчас работники предприятия, которые не являются членами профсоюза, думают, как им быть дальше, говорит собеседник.Похожая ситуация сложилась на РУП «Белмедпрепараты». Один из работников предприятия рассказывает, что коллективный договор пока не меняли, но планируют сделать это в марте.— Выплаты за стаж и 13-ю зарплату оставляют всем, хотя 13-ю зарплату за 2019 год нам выплатили наполовину и под самый конец 2020 года, обычно в конце первой декады перечисляют. Хотят забрать выплаты к праздникам и «на овощи», а также скидку 45% на питание в столовой. Все это оплачивается из чистой прибыли, — рассказывает работник.Несогласные с таким решением подписали коллективное письмо на имя директора предприятия. Подписавшихся около 400 человек, среди них есть как те, кто не состоит в провластном профсоюзе, так и те, кто в него входит, отмечает собеседник. В письме работники обращают внимание на то, что на протяжении многих лет политика руководства в отношении выплат стимулирующего характера не менялась, они распределялась между всеми.Они также обращают внимание на то, что четкий и понятный механизм распределения выплат вне зависимости от членства в добровольных организациях «является определяющим для создания положительного социально-психологического климата в коллективе, а также исключающим дискриминацию в сфере трудовых отношений».— Канцелярия отказалась регистрировать это обращение, хотели звать идеолога. В итоге пару дней назад его отдали приемной. Реакции пока нет, — подытоживает работник.