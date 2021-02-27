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Судьба ставки рефинансирования, обновленный КоАП, дедлайн по налогам, «заморозка» цен. Изменения марта
Источник материала: Tut.by
С 1 марта ограничат рост цен на некоторые товары и отечественные лекарства, повысят цены на отдельные марки сигарет. В следующем месяце также власти планируют решить, что будет со ставкой рефинансирования, от которой в том числе зависят ставки по кредитам. До конца марта белорусам надо отчитаться по подоходному налогу. И одно из важных изменений — обновят КоАП. FINANCE.TUT.BY составил подборку мартовских изменений, которые могут отразиться на толщине кошельков белорусов.
Судьба ставки рефинансирования
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Обновят КоАП: от участия в митингах до взносов в ФСЗН
С 1 марта в Беларуси заработает обновленный Кодекс об административных правонарушениях. Среди прочего он
Власти
С 1 марта также
Изменения по ценам на продукты и лекарства
Правительство
Этому решению чиновников предшествовало
К концу марта чиновники также должны определиться, будут ли продлевать ограничения для производителей по максимальной рентабельности на социально значимые товары, а для оптовой и розничной торговли — по предельным максимальным надбавкам. Напомним, ранее государство
Успеть отчитаться по налогам
Подать налоговую декларацию за 2020 год нужно не позднее 31 марта 2021 года, заплатить налог — не позднее 1 июня.
— В Беларуси действует фиксированная ставка подоходного налога, которая равна 13%. Это значит, что для того, чтобы понять сколько придется заплатить налога нужно сумму дохода разделить на сто и умножить на тринадцать. Есть различные льготные ставки подоходного налога в размере 4%, 6% и 9%, например, при получении выигрыша от белорусских организаторов азартных игр или дивидендов от компании- резидента ПВТ, но как правило, такие налоги за вас удерживают налоговые агенты, то есть те, кто выплачивает вам доход. Есть и повышенная ставка 16%, — поясняют специалисты юридической компании REVERA.
Эксперты напоминают, что за неподачу декларации предусмотрена ответственность до 290 рублей.
Индивидуальным предпринимателям, адвокатам и нотариусам надо успеть до 1 марта уплатить обязательные страховые взносы за 2020 год. Как рассчитать сумму налога, как его уплатить, а кто от него освобожден, ранее
Подорожают сигареты
С 1 марта вырастут цены на некоторые сигареты. Так, вырастет стоимость отдельных марок Гродненской табачной фабрики «Неман», компании «Табак-Инвест», «Беларусьторг», «Интер Тобакко». На некоторые сигареты рост цены составит 10 копеек.
Белорусские производители и импортеры сигарет могут каждый месяц декларировать максимальные розничные цены на сигареты и другие табачные изделия. Как правило, с 1 числа повышаются цены на те или иные сигареты и вводятся в продажу новые марки. Список сигарет, которые подорожают, и максимальные цены можно
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Судьба ставки рефинансирования, обновленный КоАП, дедлайн по налогам, «заморозка» цен. Изменения марта
FINANCE.TUT.BY составил подборку мартовских изменений, которые могут отразиться на толщине кошельков белорусов.
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