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«Регистратор оценил как ДТП». В Гродно из-за одной скрытой под водой ямы пострадали несколько машин
Источник материала: Tut.by
В Гродно как минимум 8 машин пострадали из-за скрытой под водой ямы,
Яма, из-за которой пострадали минимум восемь машин, находится на улице Славинского в правой полосе при подъезде к автозаправке. Внешне яма похожа на обычную лужу. Гродненец Сергей рассказывает, что попал в яму 26 февраля около 07.30:
— Удар был такой силы, что регистратор оценил его как ДТП. Я остановился, осмотрел машину и увидел, что на колесе уже нет колпака, а сам диск погнут.
Сергей показывает запись с видеорегистратора.
Сергей пошел искать свой колпак и по дороге нашел еще шесть чужих. Все они валялись в радиусе 50 метров от ямы. Вскоре к нему подошли два водителя, которые также остановились после наезда на яму, причем один из них уже вызвал ГАИ.
По наблюдениям водителей, десятки, если не сотни машин при них с грохотом проезжали эту яму и уезжали, не проверив, есть ли повреждения. Чтобы хоть как-то предупредить водителей, гродненцы выставили на дороге знак аварийной остановки.
Они также собрали возле выбоины все найденные возле нее колпаки и стали дожидаться сотрудников ГАИ, которых вызвал Алексей. Он попал в яму на своей Toyota, и в результате шина оказалась пробитой, а диск — поцарапанным.
— Сразу после наезда в яму сработал датчик давления в шине. Я остановился и вызвал ГАИ, — объяснил Алексей.
По его словам, сотрудники ГАИ сказали, что свяжутся с ним в течение 10 дней. Алексей надеется, что удастся без лишних проволочек получить компенсацию за поврежденную машину.
Найденные возле ямы колпаки забрал Сергей — он ищет их владельцев.
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«Пошел искать свой колпак - нашел еще 6 чужих».
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