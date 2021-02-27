ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Регистратор оценил как ДТП». В Гродно из-за одной скрытой под водой ямы пострадали несколько машин

27.02.2021 13:59 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Гродно как минимум 8 машин пострадали из-за скрытой под водой ямы, пишет autogrodno.by. На попадание в яму авторегистратор в одной из машин сработал как при ДТП. На место вызывали ГАИ, яму автомобилисты обозначили и надеются получить компенсацию за повреждения.


Яма, из-за которой пострадали минимум восемь машин, находится на улице Славинского в правой полосе при подъезде к автозаправке. Внешне яма похожа на обычную лужу. Гродненец Сергей рассказывает, что попал в яму 26 февраля около 07.30:

— Удар был такой силы, что регистратор оценил его как ДТП. Я остановился, осмотрел машину и увидел, что на колесе уже нет колпака, а сам диск погнут.

Сергей показывает запись с видеорегистратора.

Сергей пошел искать свой колпак и по дороге нашел еще шесть чужих. Все они валялись в радиусе 50 метров от ямы. Вскоре к нему подошли два водителя, которые также остановились после наезда на яму, причем один из них уже вызвал ГАИ.

По наблюдениям водителей, десятки, если не сотни машин при них с грохотом проезжали эту яму и уезжали, не проверив, есть ли повреждения. Чтобы хоть как-то предупредить водителей, гродненцы выставили на дороге знак аварийной остановки.




Они также собрали возле выбоины все найденные возле нее колпаки и стали дожидаться сотрудников ГАИ, которых вызвал Алексей. Он попал в яму на своей Toyota, и в результате шина оказалась пробитой, а диск — поцарапанным.

— Сразу после наезда в яму сработал датчик давления в шине. Я остановился и вызвал ГАИ, — объяснил Алексей.


По его словам, сотрудники ГАИ сказали, что свяжутся с ним в течение 10 дней. Алексей надеется, что удастся без лишних проволочек получить компенсацию за поврежденную машину.

Найденные возле ямы колпаки забрал Сергей — он ищет их владельцев.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
«Быть с ними рядом-и удовольствие, и счастье»: Григорий Азаренок получил награду от минской милиции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by