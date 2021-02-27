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Поножовщина в Лиде: нападавшие с ножом заперлись в квартире, где проживает мама с дочкой (видео)

27.02.2021 14:03 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера вечером возле одного из многоквартирных домов в Лиде произошла драка. Милицию вызвала местная жительница. Как сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома, к моменту прибытия правоохранителей на месте с ножевыми ранениями находились двое потерпевших (29-летние парни), а также их супруги.

Потерпевшие сообщили сотрудникам милиции, что нападавшие заперлись в квартире, где, как выяснилось, проживает женщина 1993 года рождения с 8-летней дочкой. Удалось также установить, что один из подозреваемых ее сожитель.

— Больше часа правоохранители предлагали добровольно открыть квартиру, и, как только бойцами ОМОН УВД была начата операция по деблокировке дверей, молодые люди сдались, — сообщили в УВД. — Сейчас устанавливается, кто из них причинил потерпевшим ранения, а также иные обстоятельства инцидента. Изъят нож.

 
 
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Вчера вечером возле одного из многоквартирных домов в Лиде произошла драка. Милицию вызвала местная жительница. Как сообщили в отделении информации и...
 
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