Кухарев поручил привести в порядок все пандусы на входах в жилые дома в 2021 г.













передает корреспондент агентства «Минск-Новости». На прямую линию обратился житель дома №8 на ул. Никифорова. Горожанин поднял целый ряд коммунальных проблем своего дома. Клапаны мусоропровода не ремонтируют, хотя заявки подавались неоднократно, пандус, расположенный на входе в подъезд, частично разрушился, но ремонтировать его ЖЭУ отказывается, ссылаясь на то, что пандус не находится у них на обслуживании,корреспондент агентства «Минск-Новости».





В. Кухарев поручил руководству администрации Первомайского района незамедлительно устранить все недостатки. Что касается пандусов в жилфонде, то он потребовал от МГЖХ в течение 2021 г. привести все пандусы в жилфонде столицы в надлежащее состояние.





Жительница одного из домов на ул. Городской Вал попросила обратить внимание на застройку исторического центра.





— У нас рядом с домом возводят семиэтажное здание, вокруг малоэтажная застройка, детский реабилитационный центр, жителям новое строительство доставит массу неудобств, — объяснила женщина.





Как уточнила председатель комитета строительства и инвестиций Ирина Гонтарева, возводимое административное здание будет состоять из 5 наземных этажей и двухуровневого подземного паркинга.





— Постараемся минимизировать последствия появления нового объекта. Проследим за тем, чтобы строители работали аккуратно и доставляли как можно меньше дискомфорта. Возьмем на контроль организацию работ, санитарное состояние стройплощадки, — заверил В. Кухарев.





От имени 396 жильцов квартир в доме № 6 на пр. Мира в жилом комплексе «Минск-Мир» позвонила одна из собственниц жилья в новостройке. Дом сдан в октябре 2020 г., однако инженерные коммуникации все еще не переданы на баланс специализированных организаций. В результате недавно многоэтажка осталась без воды на 4 дня, подвоз автоцистерн не был организован застройщиком, который отвечает за коммуникации до передачи на баланс городским службам. В целом же жильцы дома выявили более 50 нарушений в новостройке, за устранение которых должен отвечать застройщик, но тот не идет на контакт.





В. Кухарев дал поручение комиссионно выехать на место специалистам комитета строительства и инвестиций с представителями Госстройнадзора, районной администрации и разобраться с проблемами жильцов.





Жительница дома №4 на ул. Толстого посетовала на качество ремонта подъезда. Работы выполняло ЖЭУ №4 Октябрьского района. Стоимость ремонта составила 13.9 тыс. руб., а по факту окна окрасили, не зачистив старую краску, они уже облезли, на стенах краска нанесена неравномерно. А в счет-извещение начисляют 45 руб. в месяц за выполненный ремонт. Председатель Мингорисполкома поручил генеральному директору ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Сергею Рубанову лично выехать на место и разобраться в ситуации.





Вопрос ремонта подъезда поднимала и другая горожанка. Ее интересовало, почему сумма к оплате зависит от площади квартир. Жительница также утверждала, что ремонт требуется только на первом этаже, на остальных достаточно качественно вымыть поверхности, чтобы привести подъезд в надлежащее состояние.





Председатель Мингорисполкома объяснил: Жилищный кодекс Республики Беларусь предполагает, что участие в возмещении затрат на ремонт подъезда жильцы несут пропорционально площади их квартир. Что же касается приведения мест общего пользования в порядок, выполнить работы жители могут самостоятельно либо задействовав других подрядчиков. Для обслуживающей организации важен результат – надлежащее состояние подъезда.





Жительница дома №7а на ул. Кедышко позвонила по вопросу капремонта. Пенсионерка рассказала, что в доме меняют стояки отопления, с чем она категорически не согласна.





— Повлияйте на ситуацию, не хочу, чтобы строители разоряли мою квартиру, портили ремонт. Отопительные приборы я заменила три года назад, новые мне не нужны, — сказала жительница.





В. Кухарев напомнил, что жильцы не должны самостоятельно менять отопительные приборы без согласования с обслуживающей организацией, а также пообещал, что в ситуации будут разбираться специалисты МГЖХ с выездом на место.





Жительница дома 5 на ул. Народной просигнализировала, что соседи снизу снимают квартиру без договора вот уже более года. Это выяснилось после того, как женщина обратилась в ЖЭУ, а потом — в милицию. До этого пенсионерка обращалась в налоговую, но оказалось, что проверку не может проводить инспекция не по месту регистрации владельца квартиры (собственник зарегистрирован в Московском районе, а квартиру сдает в Заводском). Горожанка считает, что следует усовершенствовать законодательство и усилить контроль за арендой жилья в Минске, ведь из-за сдачи квартир без договора недополучает бюджет. В. Кухарев пообещал, что эти замечания горожанки передадут в налоговые органы.





От жильцов домов в Троицком предместье поступила жалоба на сауну, расположенную по адресу: ул. Старовиленская, 10. Ее режим работы установлен до 23:00, а по факту заведение принимает клиентов и по ночам, создавая шум, который мешает жителям окрестных домов. Специалистам поручено разобраться в ситуации.







