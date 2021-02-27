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35 тысяч человек призывают Yara прекратить сотрудничество с Беларуськалием

27.02.2021 14:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

35 тысяч человек призывают Yara прекратить сотрудничество с Беларуськалием. Именно столько человек подписали петицию к норвежской компании, которая является крупнейшим покупателем минеральных удобрений.



Рабочие Беларуськалия / Еврорадио  


“Беларуськалий является одним из основных источников финансирования ОМОНа Лукашенко, а также КГБ и подразделений пыток, которые несут ответственность за лишение свободы, изнасилования, пытки и преследования десятков тысяч людей”, —  говорится в петиции, передает Еврорадио.

Ранее норвежской компания осудила ущемление прав человека и прав трудящихся в Беларуси. Ситуацию в Беларуси норвежцы называли неприемлемой. В сентябре делегация Yara посещала Солигорск. 

Авторы петиции считают, что попытки компании повлиять на руководство Беларуськалия, чтобы остановить нарушение прав рабочих и преследование забастовщиков, не принесут результатов.
 
 
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35 тысяч человек призывают Yara прекратить сотрудничество с Беларуськалием. Именно столько человек подписали петицию к норвежской компании, которая является...
 
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