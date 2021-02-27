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35 тысяч человек призывают Yara прекратить сотрудничество с Беларуськалием
Источник материала: Партизан
35 тысяч человек призывают Yara прекратить сотрудничество с Беларуськалием. Именно столько человек подписали петицию к норвежской компании, которая является крупнейшим покупателем минеральных удобрений.
Рабочие Беларуськалия / Еврорадио
“Беларуськалий является одним из основных источников финансирования ОМОНа Лукашенко, а также КГБ и подразделений пыток, которые несут ответственность за лишение свободы, изнасилования, пытки и преследования десятков тысяч людей”, — говорится в петиции,
Ранее норвежской компания осудила ущемление прав человека и прав трудящихся в Беларуси. Ситуацию в Беларуси норвежцы называли неприемлемой. В сентябре делегация Yara посещала Солигорск.
Авторы петиции считают, что попытки компании повлиять на руководство Беларуськалия, чтобы остановить нарушение прав рабочих и преследование забастовщиков, не принесут результатов.
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35 тысяч человек призывают Yara прекратить сотрудничество с Беларуськалием. Именно столько человек подписали петицию к норвежской компании, которая является...
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