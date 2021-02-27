Источник материала: Хартия'97

«Герои не умирают»: в Омске прошли сразу две акции памяти Бориса Немцова 27.02.2021, 14:20

Фото: «Сибирь. МБХ медиа»

Россияне выходят с цветами и плакатами к народным мемориалам в честь политика.

Почтить память Бориса Немцова в Омске вышли «яблочники» и участники «метропикета». «Яблоко» не стало устраивать пикет после того, как администрация отказалась его согласовывать, и ограничилось возложением цветов и зажжением свечей у мемориала жертвам политических репрессий, передает корреспондент «Сибирь. МБХ медиа» .



Фото: «Сибирь. МБХ медиа»

«Для меня Немцов является олицетворением борьбы за свободу, символом мужества. Немцов навсегда останется в нашей памяти человеком талантливым, смелым, решительным, волевым, а главное — свободным. Таких людей единицы», — заявила зампред регионального отделения партии Татьяна Шнейдер.



Фото: «Сибирь. МБХ медиа»

Через час в гайд-парке на Лизы Чайкиной собралось порядка 15 активистов метропикета. Несколько человек были с плакатами.

«Свобода стоит дорого». Так говорил Борис Немцов, убитый шесть лет назад за свои убеждения, принципиальность и несгибаемую волю к построению свободной и процветающей России. Но герои не умирают», — говорит один из участников Михаил Мелехин.



Фото: «Сибирь. МБХ медиа»

«Полностью согласен с Немцовым в том, что настоящие патриоты — это те, кто критикует путинскую власть, потому что, как правильно заметил Борис Ефимович, «эти люди ведут Россию к краху», — говорит активист Павел.



Фото: «Сибирь. МБХ медиа»

Борис Немцов был убит ночью 27 февраля 2015 года четырьмя выстрелами в спину на Большом Москворецком мосту. По обвинению в убийстве политика в июле 2017 года к 20 годам колонии строгого режима был приговорен Заур Дадаев. Остальные фигуранты дела получили от 11 до 19 лет лишения свободы. Тогда родственники Немцова говорили, что, по их мнению, настоящий организатор убийства находится на свободе.

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