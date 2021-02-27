Источник материала: Хартия'97

Эколог: Керченский мост снесет не лед, а вулкан 27.02.2021, 14:11

Россияне серьезно нарушили экосистему в Черноморском бассейне.

Мост через Керченский пролив, который является горлостью президента РФ Владимира Путина, может быть уничтожен в любой момент из-за грязевого вулкана, находящегося поблизости. Построив этот мостопереход, ведущий на оккупированный полуостров, россияне нарушили экосистему в Азовском море. Об этих и других экологических проблемах, устроенных россиянами в бассейне Черного моря «Апострофу» рассказал кандидат геолого-минералогических наук, российский независимый эксперт Юрий Медовар.

- Азовское море этой зимой замерзало. И есть предположение, что начавшийся ледостав может повредить Крымский мост. Как считаете, это возможно?

- Я сразу скажу честно, что не являюсь специалистом по ледоставу. Но любой ледостав является опасным для мостовых сооружений. Но будем надеяться, что он не снесет этот мост. А снесет его грязевой вулкан, который расположен рядом – если он прорвется, то мосту придет каюк. А ледостав… Ну, наверное, он и раньше был.

Мост погубят другие экологические катаклизмы – потому его нельзя было там строить. Потому в 1970-х после проведения изысканий отменили строительство моста. Их проводил Морской государственный университет, кафедра морской геологии. Там нашли грязевой вулканизм – он находится рядом с нынешним Крымским мостом. Если он взорвется, то снесет все, что можно. Потому что в основании Крымского моста не скальные породы, как должно быть в сейсмических районах, а полутвердые глины, опещаненные, водонасыщенные.

Но никто же не хочет слушать! Кстати, сейчас в России стали выступать ученые, которые подтверждают мои слова – что там строить было нельзя. Но через четыре, через пять лет – «надо было думать!». Но ведь мост надо было построить для одного человека, имя которого я не буду называть, - его построили. В СССР были СНИПы – строительные нормы и правила, в которых было написано: арочные мосты в сейсмических районах можно строить только на скальных породах. Их нарушение было уголовным наказанием. Эти нормы изменили только в 2017 году. Это значит, что строившие Крымский мост совершили уголовное преступление. Но вы же понимаете, что им было плевать.

- Какая там ситуация на данный момент?

- Я уже почти год информацией о мосте не владею. Хотя я общался с проектировщиками, которые уверяли, что слушали все мои выступления и все учли. Я говорю – ребята, ну как можно учесть?! В этом месте такая плохая геология, что не держит ничего. А вы «повесили» сваи на глубину 55 м. Те породы, на которых стоит мост, не держат так, как гранитный монолит и другие скальные породы, которые не деформируются. А здесь идет деформация, переуплотнение. Рванет рядом вулкан – образуется дыра, туда все и провалится.

Стоимость моста из 24 миллиардов рублей возросла до 300. Но я думаю, они изрядно сэкономили на строительстве. И я боюсь, что эксплуатация моста по цене будет выше, чем его строительство. Потому что проектировщики рассказали мне, что есть команда из 7 человек, которые сидят в Лондоне и дежурят круглосуточно. Им дают данные по датчикам, там же постоянно происходят просадки, – и они говорят как и что нужно делать. Они мне говорят: «не волнуйтесь, мост будет стоять». Так а мне чего волноваться? Если он рухнет, то заберут орден соцтруда у товарища Ротенберга (миллиардер Аркадий Ротенберг, бывший подрядчиком при строительстве Крымского моста, получил Героя труда в марте 2020 года, - ред.). И ему придется деньги возвращать. Если бы деньги не ушли на этот мост, то 50 лет можно было бы бесплатно перевозить людей на пароме.

- То есть, этот вулкан под водой?

- Да, на глубине. Со стороны Азовского моря. Мне присылали на рецензию очень хорошую статью. Ребята с Ростовского университета исследовали влияние моста на состояние воды в Азовском море. Водообмен из-за моста сократился. И они же написали, что там есть грязевой вулкан, который взрывается примерно раз в десять лет. Ну, поживем, увидим. Я никуда не спешу.

У нас как-то показывали по телевизору. Пришел в России рыбак к Азовскому морю, а там двухметровая глыба глины загородила проход к воде. Там произошло грязевое извержение – представляете, какая масса в сотни тон поднялась, что сделала новый берег.

Но ведь никто не слушает! Говорили, писали, что нельзя проводить Олимпиаду в Сочи. Нет, провели для одного человека – убили самшитовые леса, которые видели еще Александра Македонского. Завели какого-то жучка, и они все сгнили, а восстановить их можно только через 500 лет.

Дальше. Закрыли сто горных рек – смыло к чертовой матери набережную в Сочи. Пляж сняли – теперь кинетическая энергия волны сшибает все. Как бы олимпийскую деревню не смыло. Проблем еще будет больше. А предупреждали ведь – «ребята, что вы делаете?!»

- Что может произойти, когда вулкан взорвется?

- Не буду называть место, где, но бурили скважину на три километра. Представьте себе, какое там количество тяжеленного метала, чтобы внизу все это крутилось, вертелось и раздрабливало породу. И они попали в грязевой вулкан. И всю трехкилометровую металлическую «свечу» весом в сотни тон выкинуло на поверхность. Вот вам пример, что такое грязевой вулкан.

Я всем говорю – Земля живая. Она дышит, как и мы, у нее просто процессы другие: землетрясения, вулканы, сдвиг литосферных плит, рост складчастых горных областей. Но никто не хочет слушать.

- Что тогда делать с мостом?

- Я считаю, что его надо немедленно разобрать и прекратить заниматься ерундой. Так мы спасем еще и Азовское море.

- А в чем проблема с Азовским морем?

- Там уже потеряли редких дельфинов, насколько я знаю. Дело в том, что нарушен водный обмен. Азовское море – это внутреннее море. Главное, что у него есть водообмен с Черным морем. Мост в два раза сократил сечение, через которое тысячелетиями происходил водообмен.

Азовское море – это экосистема, связанная с внешним миром, для нее это было с Черным морем. Мы половину отрезали. Потому изменяться условия в самом Азовском море. Я могу сказать, что будет нанесен удар по биотике Азовского моря.

- Как считаете, снежная зима улучшит состояние с водой в Крыму?

- Эта зима действительно была очень снежной, и по всей вероятности крымские водохранилища наполнятся, и этот год будет лучше, чем предыдущий. Есть серия маловодных и половодных лет. Если будет серия половодных лет, то агония Крыма без воды продлится за счет того, что будут какие-то запасы удастся сохранить после весеннего снеготаяния. Но это не решит проблему воды в Крыму. Потому что источников кроме Северо-Крымского канала нет. Все остальное – это чешую, мелочь пузатая, так сказать. Проблема существовала и раньше, но Северо-Крымский канал давал 80% воды для полуострова, а 20% давали внутренние источники, такие как подземные и поверхностные воды.

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