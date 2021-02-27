Источник материала: Хартия'97

Ученые обнаружили пыль, которая раскрыла тайну исчезновения динозавров 27.02.2021, 13:58

Открытие совершили специалисты из Техасского университета в Остине.

Исследователи из Техасского университета в Остине изучили 900 метров образцов керна из-под морского дна под кратером Чиксулуб в Мексиканском заливе. Проанализировав их состав, они обнаружили большое количество иридия, редко встречающегося в земной коре, но присутствующего в некоторых астероидах. Слой с высоким содержанием иридия, отложившийся после удара, оказался настолько толстым, что исследователи смогли датировать время его отложения с большой точностью, пишет «Вокруг света. Украина» .

Самые высокие концентрации иридия были обнаружены в 5-сантиметровом участке породы, извлеченной из вершины «пикового кольца» кратера. Помимо иридия в кратере было обнаружено и повышенное содержание других элементов, характерных для астероидов.

Уровни иридия, в 30 раз превышающие среднюю норму, уже давно были обнаружены на границе мелового и третичного периода по всему миру. Это и послужило основой для астероидной теории. Исследования в кратере Чиксулуб, результаты которых опубликованы в журнале Scientific Reports, развеивают последние сомнения на этот счет. По мнению авторов исследования, похолодание климата из-за пыли, поднятой в воздух ударом метеорита, — это единственно возможная причина массового вымирания в конце мелового периода.

Пыль с высоким содержанием иридия — все, что осталось от астероида диаметром 11 км, который врезался в Землю, вызвав страшные землетрясения и цунами по всему миру. В месте падения астероида, там, где сейчас находится полуостров Юкатан (Мексика), образовался огромный кратер диаметром 180 км, обнаруженный только в 1978 году. Облака пыли, закрывшие свет Солнца, оседали на Землю в течение примерно двух десятилетий. Это вызвало похолодание и длительное отсутствие нормального фотосинтеза, что привело к вымиранию 75% видов животных и растений, населявших Землю.

Два года назад другое исследование показало, что серосодержащие породы отсутствуют в большей части образцов морского дна внутри кратера, хотя вокруг кратера они присутствуют в больших объемах в известняке. Очевидно, в результате удара сера была выброшена в атмосферу, что ухудшило ситуацию: усугубив глобальное похолодание и вызвав кислотные дожди.

Основной причиной вымирания гигантских рептилий в конце мелового периода считается некая природная катастрофа — извержение гигантского вулкана или падение метеорита. Эта гипотеза с 80-х годов прошлого века считается ведущей, но все-таки вопрос о том, почему вымерли динозавры, еще не решен окончательно.

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