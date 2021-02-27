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Что произошло с валютой в Беларуси?
Источник материала: Хартия'97
Что произошло с валютой в Беларуси?
Зафиксирован рост четырех из пяти иностранных валют.
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Вот сколько они добавили за пятидневку:
• евро — 0,0272 пункта (с 3,139 до 3,1662 белорусского рубля);
• доллар — 0,014 пункта (с 2,5917 до 2,6057 белорусского рубля);
• российский рубль — на 0,0098 пункта (с 3,4964 до 3,5062 белорусского рубля за 100 российских);
• гривна — 0,0117 пункта (с 9,3134 до 9,3251 белорусского рубля за 100 гривен).
Упала лишь польская валюта:
• злотый — 0,0119 пункта (с 7,0036 до 6,9917 белорусского рубля за 10 злотых).
Февраль эта пятерка валют отработала следующим образом:
• евро -0,0136 пункта;
• доллар -0,0205 пункта;
• российский рубль -0,0604 пункта;
• злотый -0,0173 пункта;
• гривна +0,0142 пункта.
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Зафиксирован рост четырех из пяти иностранных валют.
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