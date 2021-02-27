Источник материала: Хартия'97

Что произошло с валютой в Беларуси? 27.02.2021, 13:43

Зафиксирован рост четырех из пяти иностранных валют.

Сайт naviny.by посмотрел, какие курсы валют установили обменники на выходные.

Вот сколько они добавили за пятидневку:

• евро — 0,0272 пункта (с 3,139 до 3,1662 белорусского рубля);

• доллар — 0,014 пункта (с 2,5917 до 2,6057 белорусского рубля);

• российский рубль — на 0,0098 пункта (с 3,4964 до 3,5062 белорусского рубля за 100 российских);

• гривна — 0,0117 пункта (с 9,3134 до 9,3251 белорусского рубля за 100 гривен).

Упала лишь польская валюта:

• злотый — 0,0119 пункта (с 7,0036 до 6,9917 белорусского рубля за 10 злотых).

Февраль эта пятерка валют отработала следующим образом:

• евро -0,0136 пункта;

• доллар -0,0205 пункта;

• российский рубль -0,0604 пункта;

• злотый -0,0173 пункта;

• гривна +0,0142 пункта.

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