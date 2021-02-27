Показываем, как выглядит часть зданий БПЦ на улице Освобождения, ради которых снесли объекты ИКЦ

Источник материала: Tut.by

Компания «Белзарубежстрой» строит комплекс Белорусской православной церкви на улице Освобождения. В 2018 году ради этого снесли здание бывшего военкомата, а также объекты историко-культурной ценности (ИКЦ). Закончить работы планировали в конце 2019 года. Показываем, как сейчас выглядит готовая часть комплекса.





Строительство нового комплекса административных зданий для БПЦ на улице Освобождения рядом с существующим сооружением Минского епархиального управления митрополит Минска новое административное здание">анонсировал в декабре 2015 года. В начале марта 2016-го Александр Лукашенко лично одобрил этот проект, «если возникла такая необходимость». В итоге БПЦ нашли инвестора — в 2018 году стало известно , что объект построит компания «Белзарубежстрой», связанная с бизнесменом и православным меценатом Виктором Шевцовым.

Скандал со сносом зданий ИКЦ





Во время подготовительного этапа работ на участке провели сети и снесли здание бывшего военкомата на Освобождения, 8. Здания XIX века на Освобождения, 6, 6а — объекты историко-культурного наследия. Их реконструировали. Но так как строился полноценный имущественный комплекс, в итоге они были реконструированы не в том виде, в котором были раньше.

В епархии нам объяснили, что облик здания к 2018 году был результатом перестроек и надстроек за все время его существования. А сам объект в аварийном состоянии, поэтому с ним необходимо было что-то делать.













Когда аварийные здания на Освобождения, 6 и 6а, начали сносить, местные вызвали милицию и Минкульт. Выяснилось, что по документам строители должны были сохранить часть здания — фрагмент первого этажа главного фасада здания по улице Освобождения, 6а. Этим фрагментом являлась проходная арка — «то, что имеет историческую ценность», говорили в епархии.

В комплексе кроме административного корпуса также будет построен храм. Выглядеть он должен так. Построенные два объекта можно увидеть на рендере справа.



Иллюстрации: gse.by



Иллюстрации: gse.by

Изначально «Белзарубежстрой» заявлял, что работы будут завершены в декабре 2019 года.

Чем известна компания «Белзарубежстрой»?

«Белзарубежстрой» известен строительными проектами в Венесуэле, где белорусы построили заводы и социальное жилье . Председателем совета директоров этой компании является Виктор Шевцов. Он также занимает пост председателя Наблюдательного совета банка Решение. Шевцов — православный меценат. Он построил несколько церквей и награжден высшей наградой БПЦ — орденом святого Кирилла Туровского.





Кроме того, Шевцов основал в Эмиратах компанию Future Metro, которая была продана «Белзарубежстрою». Он также является владельцем арабской компании BZS invest FZE. Своим партнером он называет Мохаммеда Ахмада Аль Сувейди (Mohammed Ahmad Alsuwaidi), директора и владельца компаний PSGT Middle East General Trading и Alm Investments.