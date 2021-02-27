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Показываем, как выглядит часть зданий БПЦ на улице Освобождения, ради которых снесли объекты ИКЦ
Источник материала: Tut.by
Компания «Белзарубежстрой» строит комплекс Белорусской православной церкви на улице Освобождения. В 2018 году ради этого снесли здание бывшего военкомата, а также объекты историко-культурной ценности (ИКЦ). Закончить работы планировали в конце 2019 года. Показываем, как сейчас выглядит готовая часть комплекса.
Строительство нового комплекса административных зданий для БПЦ на улице Освобождения рядом с существующим сооружением Минского епархиального управления митрополит Минска новое административное здание">анонсировал в декабре 2015 года. В начале марта 2016-го Александр Лукашенко лично
Скандал со сносом зданий ИКЦ
Во время подготовительного этапа работ на участке провели сети и снесли здание бывшего военкомата на Освобождения, 8. Здания XIX века на Освобождения, 6, 6а — объекты историко-культурного наследия. Их реконструировали. Но так как строился полноценный имущественный комплекс, в итоге они были реконструированы не в том виде, в котором были раньше.
В епархии нам объяснили, что облик здания к 2018 году был результатом перестроек и надстроек за все время его существования. А сам объект в аварийном состоянии, поэтому с ним необходимо было что-то делать.
Когда аварийные здания на Освобождения, 6 и 6а, начали сносить, местные вызвали милицию и Минкульт. Выяснилось, что по документам строители должны были сохранить часть здания — фрагмент первого этажа главного фасада здания по улице Освобождения, 6а. Этим фрагментом являлась
В комплексе кроме административного корпуса также будет построен храм. Выглядеть он должен так. Построенные два объекта можно увидеть на рендере справа.
Изначально «Белзарубежстрой» заявлял, что работы будут завершены в декабре 2019 года.
Чем известна компания «Белзарубежстрой»?
«Белзарубежстрой» известен строительными проектами в Венесуэле, где белорусы построили
Кроме того, Шевцов
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Компания «Белзарубежстрой» строит комплекс Белорусской православной церкви на улице Освобождения. В 2018 году ради этого снесли здание бывшего военкомата, а также...
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