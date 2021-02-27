Минэнерго Беларуси изучает вопрос создания ферм для майнинга

В Беларуси изучают вопрос создания ферм для майнинга криптовалюты, сообщил журналистам министр энергетики Виктор Каранкевич.



Фото pixabay.com

«Для нас это новое направление. Оно интересное, но для того чтобы приступить к нему, необходимо детальное, комплексное изучение этого вопроса, в том числе и оценка возможных рисков, связанных с таким видом деятельности. Этим занимаемся», — цитирует чиновника пресс-служба Минэнерго.

По словам Каранкевича, в некоторых странах эта сфера «успешно развивается». Так, например, Китай «добывает наибольшее количество биткоина», поскольку в этой стране находится «большинство крупнейших в мире майнинг-пулов». Он отметил, что майнинг-фермы развиваются также в США, Канаде, России и других странах.

Александр Лукашенко во время посещения холдинга «Горизонт» 5 января в Минске высказался по поводу майнинга криптовалюты, напоминает БелаПАН .

«Вот говорили, знаете: “Хотим построить фермы и майнинг развивать биткоинов”. Но надо чтобы дешевая была электроэнергия. Но при шести тысячах [долларов] цены за биткоин — плохо было. А сейчас же 33 тысячи. Правда, за последние сутки на 10% упал. Но все равно больше 30 тысяч. Так при любой электроэнергии можно строить фермы, как они их называют, и клепать эту валюту. Так что это уже вопрос решенный, и электричеству быть», — заявил он.