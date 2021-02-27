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Минэнерго Беларуси изучает вопрос создания ферм для майнинга

27.02.2021 14:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Беларуси изучают вопрос создания ферм для майнинга криптовалюты, сообщил журналистам министр энергетики Виктор Каранкевич.

Минэнерго Беларуси изучает вопрос создания ферм для майнинга
Фото pixabay.com

«Для нас это новое направление. Оно интересное, но для того чтобы приступить к нему, необходимо детальное, комплексное изучение этого вопроса, в том числе и оценка возможных рисков, связанных с таким видом деятельности. Этим занимаемся», — цитирует чиновника пресс-служба Минэнерго.

По словам Каранкевича, в некоторых странах эта сфера «успешно развивается». Так, например, Китай «добывает наибольшее количество биткоина», поскольку в этой стране находится «большинство крупнейших в мире майнинг-пулов». Он отметил, что майнинг-фермы развиваются также в США, Канаде, России и других странах.

Александр Лукашенко во время посещения холдинга «Горизонт» 5 января в Минске высказался по поводу майнинга криптовалюты, напоминает БелаПАН.

«Вот говорили, знаете: “Хотим построить фермы и майнинг развивать биткоинов”. Но надо чтобы дешевая была электроэнергия. Но при шести тысячах [долларов] цены за биткоин — плохо было. А сейчас же 33 тысячи. Правда, за последние сутки на 10% упал. Но все равно больше 30 тысяч. Так при любой электроэнергии можно строить фермы, как они их называют, и клепать эту валюту. Так что это уже вопрос решенный, и электричеству быть», — заявил он.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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В Беларуси изучают вопрос создания ферм для майнинга криптовалюты, сообщил журналистам министр энергетики Виктор Каранкевич.
 
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