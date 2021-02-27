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Сеть магазинов OZ запустила проект «Добрая библиотека» по сбору книг для социальных учреждений

27.02.2021 14:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Проект «Добрая библиотека» соберет и передаст книги в различные социальные учреждения страны. 

Сеть магазинов OZ запустила проект «Добрая библиотека» по сбору книг для социальных учреждений

Специальный бокс «Доброй библиотеки» установлен в магазине уцененных товаров OZ в Минске на проспекте Победителей, 3, другой в ближайшее время появится в Гродно.

Поддержать инициативу может любой желающий: подарить любимую литературу из домашней коллекции или приобрести новые книги. Организаторы сформируют библиотеку с учетом возраста и запросов адресатов проекта.

«Главная идея инициативы созвучна с ценностями нашей компании: развитие, ответственность и позитив — так они живут и работают, — отметил генеральный директор OZ Денис Ткачев. — Мы рады делиться возможностями и выбором, которые дают книги: будь то информация к размышлению, знания, альтернативная реальность или способ времяпрепровождения. Добрая библиотека в равной мере адресована и тем, кто нуждается в литературе, но по каким-либо причинам ограничен в доступе к ней, и тем, кто готов помочь». 

Первая такая библиотека уже собрана сотрудниками компании и будет направлена в Гродненскую специальную школу-интернат для детей с нарушением слуха.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Проект «Добрая библиотека» соберет и передаст книги в различные социальные учреждения страны. 
 
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