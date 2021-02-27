Судьба ставки рефинансирования, обновленный КоАП, дедлайн по налогам, заморозка цен. Изменения марта

составил подборку мартовских изменений, которые могут отразиться на толщине кошельков белорусов. До конца марта белорусам надо отчитаться по подоходному налогу. И одно из важных изменений — обновят КоАП. FINANCE.TUT.BYподборку мартовских изменений, которые могут отразиться на толщине кошельков белорусов.





Судьба ставки рефинансирования





Правление Нацбанка 12 марта на очередном заседании должно принять решение по ставке рефинансирования, к которой привязаны некоторые кредиты. Повышение ставки рефинансирования означает рост и процентных ставок по кредитам.





Ранее 17 февраля Нацбанк отложил решение по ставке рефинансирования, которая сейчас составляет 7,75% годовых. Причина — «необходимость проведения дополнительного анализа прогнозной динамики потребительских цен и оценки длительности воздействия ключевых факторов, приведших к ускорению роста потребительских цен».

Обновят КоАП: от участия в митингах до взносов в ФСЗН





С 1 марта в Беларуси заработает обновленный Кодекс об административных правонарушениях. Среди прочего он содержит новшества и для водителей, изменения в части нарушений валютного законодательства, вводится ответственность за нарушения законодательства в сфере персональных данных.





Власти ужесточают ответственность за организацию и участие в несанкционированных массовых мероприятиях, незаконное использование флагов и оскорбление. Кроме того, появился новый вид административного наказания — общественные работы.





С 1 марта также введут обновленным КоАП новшества по взносам в Фонд соцзащиты населения — обязательным страховым и на профессиональное пенсионное страхование. Изменения касаются ответственности за нарушения по уплате этих взносов. Новшества вводят обновленным КоАП, следует из пояснения ФСЗН.





Изменения по ценам на продукты и лекарства





Правительство ввело существенные ограничения по росту цен на 62 вида социально значимых товаров: многие овощи, молочку, крупы, а также на 50 отдельных отечественных лекарств. С 1 марта производителям, поставщикам и торговле запретили повышать цены больше чем на 0,2% в месяц. То есть рост цен заморозили на уровне 0,2% в месяц. При этом до конца февраля цены на эти позиции и вовсе нельзя повышать.





Этому решению чиновников предшествовало повышение НДС на лекарства, медизделия и некоторые продукты, в том числе из-за чего выросли розничные цены, а годовая инфляция в январе разогналась еще больше, чем в декабре.





К концу марта чиновники также должны определиться, будут ли продлевать ограничения для производителей по максимальной рентабельности на социально значимые товары, а для оптовой и розничной торговли — по предельным максимальным надбавкам. Напомним, ранее государство продлевало подобное регулирование на 90 дней — с 1 января по 31 марта.





Успеть отчитаться по налогам





Подать налоговую декларацию за 2020 год нужно не позднее 31 марта 2021 года, заплатить налог — не позднее 1 июня.





— В Беларуси действует фиксированная ставка подоходного налога, которая равна 13%. Это значит, что для того, чтобы понять, сколько придется заплатить налога, нужно сумму дохода разделить на сто и умножить на тринадцать. Есть различные льготные ставки подоходного налога в размере 4%, 6% и 9%, например при получении выигрыша от белорусских организаторов азартных игр или дивидендов от компании — резидента ПВТ, но, как правило, такие налоги за вас удерживают налоговые агенты, то есть те, кто выплачивает вам доход. Есть и повышенная ставка 16%, — поясняют специалисты юридической компании REVERA.





Эксперты напоминают, что за неподачу декларации предусмотрена ответственность до 290 рублей.





Индивидуальным предпринимателям, адвокатам и нотариусам надо успеть до 1 марта уплатить обязательные страховые взносы за 2020 год. Как рассчитать сумму налога, как его уплатить, а кто от него освобожден, ранее рассказали в Минском городском управлении ФСЗН.





Подорожают сигареты





С 1 марта вырастут цены на некоторые сигареты. Так, вырастет стоимость отдельных марок сигарет Гродненской табачной фабрики «Неман», компании «Табак-Инвест», «Беларусьторг», «Интер Тобакко». На некоторые сигареты рост цены составит 10 копеек.





Белорусские производители и импортеры сигарет могут каждый месяц декларировать максимальные розничные цены на сигареты и другие табачные изделия. Как правило, с 1 числа повышаются цены на те или иные сигареты и вводятся в продажу новые марки. Список сигарет, которые подорожают, и максимальные цены можно посмотреть на сайте МНС.







