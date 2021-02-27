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Светлана Тихановская в марте встретится с Президентом и премьер-министром Финляндии

27.02.2021 15:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Светлана Тихановская, экс-кандидат в Президенты Республики Беларусь, посетит Финляндию 1-4 марта 2021 года.



Встреча будет посвящена обсуждению ситуации в РБ и поддержки Финляндией гражданского общества Беларуси, пишет belnaviny.by. 

По информационным данным, ряд стран ЕС признают Светлану Тихановскую в качестве лидера оппозиционных сил Республики Беларусь.
 
 
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Светлана Тихановская, экс-кандидат в Президенты Республики Беларусь, посетит Финляндию 1-4 марта 2021 года.
 
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