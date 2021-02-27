Минчанин назвал членов избирательной комиссии фальсификаторами и получил 2 года «химии»









Он обвинялся в том, что оклеветал представителей избирательной комиссии на участке, где являлся наблюдателем, в видеозаписи на своем YouTube-канале. Ему дали 2 года «химии».





пишет newsbel.by. А спустя полгода после парламентских выборов, 29 мая 2020 года, опубликовал видеозапись «Учителя творят «черное», в котором назвал представителей избирательной комиссии, двенадцать сотрудниц столичной школы № 187, «бандитами-фальсификаторами». Агрейцович был наблюдателем на парламентских выборах 2019 года. Он на своем YouTube-канале «Дневники наблюдателя» ежедневно размещал видеоотчеты о наблюдении за ходом голосования,newsbel.by. А спустя полгода после парламентских выборов, 29 мая 2020 года, опубликовал видеозапись «Учителя творят «черное», в котором назвал представителей избирательной комиссии, двенадцать сотрудниц столичной школы № 187, «бандитами-фальсификаторами».







