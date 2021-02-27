|
Минчанин назвал членов избирательной комиссии фальсификаторами и получил 2 года «химии»
Источник материала: Партизан
Суд Заводского района города Минска 26 февраля 2021 года вынес приговор 36-летнему предпринимателю Александру Агрейцовичу.
Он обвинялся в том, что оклеветал представителей избирательной комиссии на участке, где являлся наблюдателем, в видеозаписи на своем YouTube-канале. Ему дали 2 года «химии».
Агрейцович был наблюдателем на парламентских выборах 2019 года. Он на своем YouTube-канале «Дневники наблюдателя» ежедневно размещал видеоотчеты о наблюдении за ходом голосования,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд Заводского района города Минска 26 февраля 2021 года вынес приговор 36-летнему предпринимателю Александру Агрейцовичу.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)