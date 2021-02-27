Умер босс мафии Нью-Йорка

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пишет Лента.Ру. Питер приходился старшим братом знаменитого гангстера Джона Готти, возглавлявшего мафию Нью-Йорка до 2002 года. После смерти Джона мафиозным боссом стал Питер, несмотря на то что он слыл несообразительным и имел прозвище «Самый тупой дон». Бывшие мафиози утверждают, что Питер стал крестным отцом не по своей воле и плохо справлялся с ролью лидера. Его считали слишком добрым для главы преступного клана,Лента.Ру.





Один из известнейших гангстеров США Питер, осужденный в 2003 году, провел за решеткой 17 лет. До освобождения ему оставалось еще восемь лет. Он умер 26 февраля в палате Федерального медцентра в городе Батнер, где проходил лечение. По данным докторов, мафиози скончался по естественным причинам из-за преклонных лет и слабого здоровья.





Клан Гамбино образовался в 1902 году. Он входит в пятерку наиболее крупных и влиятельных кланов итало-американской мафии «Пять семей», контролирующих организованную преступность в Нью-Йорке. Зоны влияния разграничиваются на заседании специального совета — комиссии. Гангстеры занимаются, помимо прочего, рэкетом вымогательством, ростовщичеством, угонами автомобилей, ограблениями и заказными убийствами.







