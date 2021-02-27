За чучела с фото Кочановой и Кубракова двух минчан отправили на «химию»

Двух минчан осудили на три года ограничения свободы за чучела с фотографиями высокопоставленных чиновников на фоне бело-красно-белого флага.



Инсталляция, за которую осудили минчан

Как сообщает правозащитный сайт spring96.org , в суде Октябрьского района Минска рассмотрено дело в отношении Дениса Заянчевского и Максима Татьянка по ч. 2 ст. 339 (злостное хулиганства) и ст. 369 (оскорбление представителя власти) Уголовного кодекса. Дело рассмотрел судья Александр Руденко.

Мужчины обвинялись в том, что ночью с 20 на 21 ноября на переулке Полоцком в районе станции метро «Института культуры» сделали инсталляцию в виде чучел с фотографиями председателя Совета Республики Натальи Кочановой, министра внутренних дел Ивана Кубракова и омоновца в балаклаве на фоне бело-красно-белого флага.

Мужчин задержали на следующий день после акции — 22 ноября. Оба до суда находились под стражей.

Согласно обвинению, Заянчевский и Татьянок «выразила пренебрежение к обществу, а также умышленно и с особым цинизмом унизила честь и достоинство должностных лиц».

Такие действия были квалифицированы следователями как злостное хулиганство.

Денис Заянчевский вину признал полностью, Максим Татьянок — частично. Татьянок не отрицал, что присутствовал на месте инсталляции, но не признал, что хотел кого-либо оскорбить или унизить.

По информации правозащитников, судья отклонил ходатайство о проведении художественной экспертизы относительно того, является ли инсталляция оскорбительной. Было также отклонено ходатайство о приглашении Качановой и Кубракова в качестве свидетелей для выяснения, насколько оскорбительна для них данная инсталляция.

Во время прений прокурор запросил для каждого из обвиняемых три года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

26 февраля судья огласил именно такой приговор. Заянчевского и Татьянка выпустили в зале суда.