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За чучела с фото Кочановой и Кубракова двух минчан отправили на «химию»
Источник материала: Навiны
Двух минчан осудили на три года ограничения свободы за чучела с фотографиями высокопоставленных чиновников на фоне бело-красно-белого флага.
Как сообщает правозащитный сайт
Мужчины обвинялись в том, что ночью с 20 на 21 ноября на переулке Полоцком в районе станции метро «Института культуры» сделали инсталляцию в виде чучел с фотографиями председателя Совета Республики Натальи Кочановой, министра внутренних дел Ивана Кубракова и омоновца в балаклаве на фоне бело-красно-белого флага.
Мужчин задержали на следующий день после акции — 22 ноября. Оба до суда находились под стражей.
Согласно обвинению, Заянчевский и Татьянок «выразила пренебрежение к обществу, а также умышленно и с особым цинизмом унизила честь и достоинство должностных лиц».
Такие действия были квалифицированы следователями как злостное хулиганство.
Денис Заянчевский вину признал полностью, Максим Татьянок — частично. Татьянок не отрицал, что присутствовал на месте инсталляции, но не признал, что хотел кого-либо оскорбить или унизить.
По информации правозащитников, судья отклонил ходатайство о проведении художественной экспертизы относительно того, является ли инсталляция оскорбительной. Было также отклонено ходатайство о приглашении Качановой и Кубракова в качестве свидетелей для выяснения, насколько оскорбительна для них данная инсталляция.
Во время прений прокурор запросил для каждого из обвиняемых три года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.
26 февраля судья огласил именно такой приговор. Заянчевского и Татьянка выпустили в зале суда.
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Двух минчан осудили на три года ограничения свободы за чучела с фотографиями высокопоставленных чиновников на фоне бело-красно-белого флага.
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