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В Петербурге проходит акция памяти Бориса Немцова

27.02.2021 15:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Петербурге проходит акция памяти Бориса Немцова

  • 27.02.2021, 15:28
В Петербурге проходит акция памяти Бориса Немцова
Фото: АР

Люди возлагают цветы к Соловецкому камню.

В Петербурге началась акция памяти Бориса Немцова, сообщает корреспондент «Северо-запад. МБХ медиа». На нее собралось более 50 человек.

Люди возлагают цветы к Соловецкому камню, у подножья которого установлены фоторамки с изображением Немцова.

Акция проходит мирно.




Борис Немцов был убит ночью 27 февраля 2015 года четырьмя выстрелами в спину на Большом Москворецком мосту. По обвинению в убийстве политика в июле 2017 года к 20 годам колонии строгого режима был приговорен Заур Дадаев. Остальные фигуранты дела получили от 11 до 19 лет лишения свободы. Тогда родственники Немцова говорили, что, по их мнению, настоящий организатор убийства находится на свободе.

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Люди возлагают цветы к Соловецкому камню.
 
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