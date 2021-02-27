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Политолог: И силовики, и окружение Лукашенко понимают бесперспективность работы с ним

27.02.2021 15:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Политолог: И силовики, и окружение Лукашенко понимают бесперспективность работы с ним

  • 27.02.2021, 15:24
Политолог: И силовики, и окружение Лукашенко понимают бесперспективность работы с ним
Фото: «Наша Ніва»

Белорусам сейчас надо дожимать, наступает решающее время.

Политолог Дмитрий Болкунец рассказал российской «Новой газете» о политической ситуации в Беларуси:

— Если в обществе поднимется новая волна протестов, режим будет более уязвим, чем в августе. В августе это было спонтанное восстание, которое никто не готовил, а сейчас это восстание будет подготовлено, тем более, насколько я понимаю, и силовики, и окружение Лукашенко понимают бесперспективность работы с ним.

— Как думаете, сколько Лукашенко еще продержится?

— Все зависит от многих факторов.

Я, честно говоря, думал, что еще осенью рухнет. Но Россия тогда приняла определенные меры.

Предполагать, что прямо сейчас что-то рухнет, я бы не стал, но я предполагаю, что сейчас Лукашенко крайне уязвим. Любая провокация может спровоцировать очередные массовые волнения в стране. Это снова расшатает режим. Лукашенко этого очень боится.

Россия тоже хочет, чтобы он ушел, но ушел сам. Но он недоговороспособен, он ничего никогда не выполнит. Хотя совершенно очевидно, что для него это конец эпохи. Не думаю, что Лукашенко досидит до конца своего срока.

— Что сейчас остается белорусам?

— Я убежден, что решить проблему способны только сами белорусы.

Пример ряда европейских стран, где проходят забастовки — железнодорожников, авиаторов, — показывает: когда они протестуют, все вопросы моментально решаются.

Лукашенко считает, что ему удалось подавить протесты. Но это заблуждение. Думаю, весной 2021 года протесты снова активизируются. Возможно, началом станет 25 марта — День образования Белорусской Народной Республики. Думаю, 2021 год станет для Беларуси решающим.

Сейчас белорусам надо дожимать.

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