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Atlantic Council: Настроения россиян могут перерасти в ненависть к властям

27.02.2021 15:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Atlantic Council: Настроения россиян могут перерасти в ненависть к властям

  • 27.02.2021, 15:11
Atlantic Council: Настроения россиян могут перерасти в ненависть к властям

Число противников Путина достигло максимума почти за семь лет.

Элиты, которые управляют Россией, являются причиной экономического упадка россиян. Интересы элит прямо противоположны интересам граждан. Нынешняя апатия россиян в вопросе своего благосостояния может перерасти в ненависть к действующим властям.

Об этом говорится в статье аналитиков Андреса Ослунда и Леонида Гозмана в отчете «Россия после Путина: как восстановить государство”, опубликованной на сайте Atlantic Council (перевод – GuildHall)

«Ключевая причина плачевного состояния россиян (экономического и социального – ред.) – это нынешняя российская элита, которая не только неадекватно воспринимает окружающую реальность, но еще и попросту преступна – практически все представители высшего руководства страны причастны к коррупционным преступлениям. Правящая элита играет с населением в игру с «нулевым результатом» – все, что выгодно элите, усугубляет положение населения и наоборот, к примеру, элементарные честные выборы и прозрачные государственные закупки. Необходимые России перемены представляют угрозу для друзей Путина, которые процветают на вот таких государственных заказах и тендерах», – говорится в публикации.

«Россияне не ждут ничего хорошего от собственного государства (…). Ограниченные ожидания россиян можно охарактеризовать, как некий социальный контракт с элитой. Они ценят определенное личное пространство, ждут неких социальных выгод и какой-нибудь экономической свободы (…). Однако, нынешняя апатия, которая основана на чувстве безнадежности, может перерасти в ненависть и агрессию по отношению к властям», – отметили авторы отчета.

Как сообщалось ранее, согласно исследованию российского «Левада-центра», число россиян, не желающих переизбрания Владимира Путина на новый срок, продолжает увеличиваться, и в феврале 2021 года достигло максимума почти за 7 лет.

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Число противников Путина достигло максимума почти за семь лет.
 
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