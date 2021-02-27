Источник материала: Хартия'97

Ученые обнаружили новый вид древних насекомых 27.02.2021, 14:55

Иллюстрационное фото

Вероятно, они были родственниками стрекоз.

Международная группа палеонтологов заявила о том, что насекомые, которые жили во времена динозавров и имели странную форму головы, на самом деле были родственниками стрекоз. Ископаемые останки насекомых были найдены еще в ХІХ века, сообщает Naked science .

В 1858 году насекомых описал немецкий палеонтолог Герман Хаген, более 150 лет их классифицировали как группу ископаемых стрекоз, первые представители которой жили в меловом периоде на территории современного Китая, а последние – около 10 миллионов лет назад во Франции и Испании.

Внешне эти насекомые напоминали современных стрекоз: у них были узкие крылья и голова странной формы. Но у ископаемых стрекоз голова была более округлой и не похожей на ту, к которой привыкли энтомологи. До последнего времени считалось, что странная форма головы связана с искажением, которое возникло в результате окаменения.

Но палеонтологи из университетов Саймона Фрейзера (Канада) и Бригама Янга (США), а также Королевского музея Британской Колумбии (Канада), обнаружили такие же «искаженные головы» в отложениях в Британской Колумбии и штате Вашингтон. Поначалу они даже не увидели связи между «стрекозами» Хагена и собственными находками, решив, что это отдельный вид таких насекомых.

При ближайшем рассмотрении ученые выяснили, что насекомые напоминают тех, которые были описаны еще в ХІХ веке Хагеном. Проанализировав 162 научные статьи, посвященные похожим образцам, ученые пришли к выводу, что это одно и то же насекомое. Специалисты выделили его в отдельный подотряд и назвали Cephalozygoptera, что в переводе с латинского означает «голова стрекозы».

Ученые выделили 16 новых видов этих существ. Палеонтологи считают, что они были важными элементами пищевой цепи в водно-болотных угодьях древней территории Британской Колумбии и штата Вашингтон около 50 миллионов лет назад. А вот почему эти насекомые вымерли — пока загадка.

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