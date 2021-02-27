Источник материала: Хартия'97

Первая военная операция Байдена: что происходит в Сирии Игорь Семиволос, «Новое время»

27.02.2021, 14:44

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Основанием для возмездия стала серия ударов по позициям американцев в Идлибе.

Новизна американского авиаудара в Сирии лишь в том, что он был сделан уже новой администрацией США. Подобные удары по позициям и точкам накопления боеприпасов, человеческой силы, продовольствия американцы осуществляют постоянно. И как раз в этом регионе — на границе между Ираком и Сирией, на пути так называемому шиитскому коридору (между Тегераном и Средиземным морем, Тегеран его пробил в начале гражданского конфликта в Сирии).

Основанием для него стала серия ударов по позициям американцев в Идлибе. Это демонстрация того, что американцы не спускают все это с рук и дальше обеспечат ответный удар в случае продолжения атак шиитской милиции. Здесь предполагается, что это была именно шиитская милиция — шиитские проиранские группировки — неоднократно угрожала нанести удар американцам, напомнить им о том, что они должны выйти с территории Ирака и оставить территорию Ближнего Востока.

Некоторые эксперты видят в этом чуть ли не предупреждение Ирана. Мол, диалог с Ираном по поводу ядерного оружия как-то не очень сильно сейчас намечается, нет очевидного прогресса. Я думаю, что это притянуто за уши — вряд ли этот удар связан с какими-то тактическими соображениями американцев относительно ядерной угрозы из Ирана. Все-таки оно имеет локальный характер и ограничивается ирано-сирийским театром военных действий, ведь удар произошел по одной из ключевых точек этого шиитского коридора.

Возможно, сейчас слишком завышенные ожидания. Потому что иранцы точно хотели бы сейчас схватить Бога за бороду и максимально использовать возникшее окно возможностей. Собственно, они ставят американцев в несколько неудобную позицию — например, с тем, что ограничат доступ инспекторов МАГАТЭ к ядерным объектам. Такое впечатление, что иранцы банкуют.

Но, действительно, американцы раздали очень много авансов, и похоже на то, что сейчас у иранцев появился такой шанс. Но здесь есть проблема для США — стоит ли сейчас вообще договариваться с иранской администрацией, потому что летом будут выборы, она сменится. Я уже не говорю об агрессивной риторике аятоллы Хаменеи и реальных людей, которые правят Ираном, поэтому не стоит ожидать позитивных трансформаций. Как в этой ситуации действовать — ускорить переговоры и искать аргументы, идти навстречу Ирана, возвращаться к ядерной сделке в том формате, в котором Иран предлагает? Или все-таки заставить Иран считаться с интересами союзников на Ближнем Востоке и включить в рамки этого соглашения другие страны?

Перед американцами куча проблем, на которые они сейчас не имеют ответов. Каждая сторона пытается доказать Байдену, что лучше все сделать определенным образом, а у Байдена, мне кажется, пока нет однозначного ответа. Думаю, минимум до середины весны они будут определяться. Есть сигналы, что где-то до мая будет уже сформирована более или менее какая-то очевидная стратегия. До этого времени вряд ли мы увидим радикальные шаги.

То, что сейчас мы воспринимаем как нечто экстраординарное — это рутина. Об ударе в другие времена возможно и не вспоминали бы, просто здесь — это же Байден, это же первый раз.

Игорь Семиволос, «Новое время»

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