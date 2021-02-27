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«Каждый следующий шаг приближает нас к победе»
Источник материала: Хартия'97
«Каждый следующий шаг приближает нас к победе»
Жители Каменной Горки провели яркую акцию.
24 февраля было 200 дней с начала протестов в Беларуси.
Жители столичной Каменной Горки передают: «200 шагов позади. Каждый следующий шаг приближает нас к победе», сообщает телеграм-канал
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Жители Каменной Горки провели яркую акцию.
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