За аплодисменты: Николь Кидман ударили в театре

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 фев ― Sputnik. Голливудскую актрису австралийского происхождения Николь Кидман ударил по лицу один из зрителей в оперном театре, инцидент произошел в Сиднее. О случившемся стало известно изданию Independent от супруга знаменитости, музыканта Кита Урбана.

Кантри-певец и композитор рассказал, что мужчина, сидевший за звездной четой в театре, ударил Кидман программкой по лицу после того, как супруги устроили овацию по завершении спектакля. Как выяснилось, он был возмущен тем, что супруги стали аплодировать в то время как в Австралии так не принято.

Сразу после инцидента мужчины устроили перепалку, администрации театра пришлось вызвать полицию не глядя на звездный статус гостей. Позже Кит Урбан признался в том, что никогда не был в опере и не знал, что овации там не приняты.

Это уже не первая новость, которая заставляет поволноваться поклонников таланта австралийской звезды, ранее Николь Кидман рассказала о проблемах со здоровьем из-за напряженных съемок в сериале "Отыграть назад", по признанию актрисы, роль далась ей непросто и проявила неприятные симптомы.