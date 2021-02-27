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За аплодисменты: Николь Кидман ударили в театре

27.02.2021 15:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 фев ― Sputnik. Голливудскую актрису австралийского происхождения Николь Кидман ударил по лицу один из зрителей в оперном театре, инцидент произошел в Сиднее. О случившемся стало известно изданию Independent от супруга знаменитости, музыканта Кита Урбана. 

© Photo : Instagram / Gina Carano
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Кантри-певец и композитор рассказал, что мужчина, сидевший за звездной четой в театре, ударил Кидман программкой по лицу после того, как супруги устроили овацию по завершении спектакля. Как выяснилось, он был возмущен тем, что супруги стали аплодировать в то время как в Австралии так не принято.

Сразу после инцидента мужчины устроили перепалку, администрации театра пришлось вызвать полицию не глядя на звездный статус гостей. Позже Кит Урбан признался в том, что никогда не был в опере и не знал, что овации там не приняты.

Это уже не первая новость, которая заставляет поволноваться поклонников таланта австралийской звезды, ранее Николь Кидман рассказала о проблемах со здоровьем из-за напряженных съемок в сериале "Отыграть назад", по признанию актрисы,  роль далась ей непросто и проявила неприятные симптомы.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Один из зрителей таким агрессивным способом выразил свое возмущение тем, что Кидман и ее супруг стали хлопать артистам по окончании оперного спектакля.
 
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