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За аплодисменты: Николь Кидман ударили в театре
27.02.2021 15:49 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 фев ― Sputnik. Голливудскую актрису австралийского происхождения Николь Кидман ударил по лицу один из зрителей в оперном театре, инцидент произошел в Сиднее. О случившемся стало известно изданию Independent от супруга знаменитости, музыканта Кита Урбана.
Кантри-певец и композитор рассказал, что мужчина, сидевший за звездной четой в театре, ударил Кидман программкой по лицу после того, как супруги устроили овацию по завершении спектакля. Как выяснилось, он был возмущен тем, что супруги стали аплодировать в то время как в Австралии так не принято.
Сразу после инцидента мужчины устроили перепалку, администрации театра пришлось вызвать полицию не глядя на звездный статус гостей. Позже Кит Урбан признался в том, что никогда не был в опере и не знал, что овации там не приняты.
Это уже не первая новость, которая заставляет поволноваться поклонников таланта австралийской звезды, ранее Николь Кидман рассказала о
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Один из зрителей таким агрессивным способом выразил свое возмущение тем, что Кидман и ее супруг стали хлопать артистам по окончании оперного спектакля.
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