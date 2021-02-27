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Почти 35 тысяч человек просят норвежскую компанию «Yara» прекратить сотрудничество с «Беларуськалием»

27.02.2021 15:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Почти 35 тысяч человек просят норвежскую компанию «Yara» прекратить сотрудничество с «Беларуськалием»
Yara. Фото: Fertilizer Daily
Петицию к норвежской компании «Yara International» с призывом прекратить сотрудничество с «Беларуськалием» подписали почти 35 тысяч человек.

Авторы петиции считают, что попытки «Yara» повлиять на руководство «Беларуськалия», чтобы оно перестало нарушать права трудящихся и преследовать бастующих, не дадут результата.

«Кампания находится под полным контролем незаконного режима Александра Лукашенко и просто не имеет возможности делать то, что правильно с точки зрения закона и этики», – говорится в петиции.


При этом отмечается, что «Беларуськалий» является «одним из основных источников финансирования ОМОНа Лукашенко, а также КГБ и отрядов пыток, которые несут ответственность за заключения, изнасилования, истязания и преследование десятков тысяч людей».

«Мы уверены, что с вашей поддержкой Беларусь в ближайшее время станет свободной», – пишут авторы петиции.


В январе «Беларуськалий» на своем сайте распространил заявление, что «по итогам регулярного диалога» готов взаимодействовать с норвежской компанией «Yara» на долгосрочной основе. Для этого руководство предприятия заявило, что отменяет дисциплинарных взыскания с работников, а уволенные забастовщики будут приняты на работу «в случае подачи ими соответствующих заявлений».

Но стачкомовцы заявляют, что такое предложение – только «ширма», которая нужна, чтобы подписать новый контракт.

В «Yara» положительно оценили решение «Беларуськалия» отменить взыскания и вернуть на работу уволенных работников, однако ожидают дальнейшего улучшения ситуации для работников: уважения их прав, усиления охраны безопасности труда и воздержания от репрессий.
 
 
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«С вашей поддержкой Беларусь в ближайшее время станет свободной», – пишут авторы петиции.
 
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