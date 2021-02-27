Источник материала: UDF



Фото: dpa

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Американский план спасения» на $1,9 трлн одобрен Палатой представителей США Планируется, что законопроект вступит в силу уже в марте.

Рассмотреть план еще предстоит сенату, пишет. Но уже известно, что примерно $2 трлн направят на наращивание национальной программы вакцинации, безопасное открытие школ и поддержку малого бизнеса. В этой же статье расходов значатся выплаты работающим семьям примерно по $1,4 тыс., а также еженедельная федеральная надбавка безработным в $400 и детские пособия до $3,6 тыс.«Американский план спасения» предусматривает и повышение минимальной зарплаты с $7,25 до $15 в час, что вызывает особенно ожесточенные споры в сенате.Планируется, что законопроект вступит в силу уже в марте, к этому времени как раз закончится срок действия других видов помощи, введенных на фоне пандемии.