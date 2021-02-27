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«Американский план спасения» на $1,9 трлн одобрен Палатой представителей США

27.02.2021 15:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Американский план спасения» на ,9 трлн одобрен Палатой представителей США
Фото: dpa
Палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие плана Джо Байдена по спасению американской экономики на фоне пандемии, анонсированного 20 января. Потратить на него планируют $1,9 трлн.

Рассмотреть план еще предстоит сенату, пишет «Интерфакс». Но уже известно, что примерно $2 трлн направят на наращивание национальной программы вакцинации, безопасное открытие школ и поддержку малого бизнеса. В этой же статье расходов значатся выплаты работающим семьям примерно по $1,4 тыс., а также еженедельная федеральная надбавка безработным в $400 и детские пособия до $3,6 тыс.

«Американский план спасения» предусматривает и повышение минимальной зарплаты с $7,25 до $15 в час, что вызывает особенно ожесточенные споры в сенате.

Планируется, что законопроект вступит в силу уже в марте, к этому времени как раз закончится срок действия других видов помощи, введенных на фоне пандемии.
 
 
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Планируется, что законопроект вступит в силу уже в марте.
 
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