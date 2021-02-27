|
«Американский план спасения» на $1,9 трлн одобрен Палатой представителей США
Источник материала: UDF
Фото: dpa
Рассмотреть план еще предстоит сенату, пишет
«Американский план спасения» предусматривает и повышение минимальной зарплаты с $7,25 до $15 в час, что вызывает особенно ожесточенные споры в сенате.
Планируется, что законопроект вступит в силу уже в марте, к этому времени как раз закончится срок действия других видов помощи, введенных на фоне пандемии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Планируется, что законопроект вступит в силу уже в марте.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)