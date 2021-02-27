ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минский городской центр гигиены и эпидемиологии временно изменил порядок записи на ПЦР-тесты для выезжающих за границу

27.02.2021 16:03 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Государственное учреждение «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии» информирует, что по техническим причинам для выезжающих за пределы Республики Беларусь запись на тестирование на инфекцию COVID-19 методом ПЦР на март будет осуществляться только по телефону, говорится в сообщении на официальном сайте центра.

Записаться можно по телефонам: (8 017) 319-53-29, (8 017) 272-66-21 (городские). Время, когда осуществляется запись: понедельник пятница с 9:00 до 11:00 и с 16:00 до 17:00.

В центре уточнили, что с апреля электронная запись на проведение тестирования будет открываться по пятницам в 9:00 на пять рабочих дней следующей недели.

— Например: 02.04.2021 в 9:00 откроется запись на лабораторное тестирование с 5 по 9 апреля, — пояснили в Минском городском центре гигиены и эпидемиологии.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Государственное учреждение «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии» информирует, что по техническим причинам для выезжающих за пределы Республики...
 
Новости дня
Новости разные
 
К Олимпиаде 2024 Эйфелева башня будет другого цвета
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by