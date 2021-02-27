Минский городской центр гигиены и эпидемиологии временно изменил порядок записи на ПЦР-тесты для выезжающих за границу

Источник материала: Onliner

Государственное учреждение «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии» информирует, что по техническим причинам для выезжающих за пределы Республики Беларусь запись на тестирование на инфекцию COVID-19 методом ПЦР на март будет осуществляться только по телефону, говорится в сообщении на официальном сайте центра.

Записаться можно по телефонам: (8 017) 319-53-29, (8 017) 272-66-21 (городские). Время, когда осуществляется запись: понедельник — пятница с 9:00 до 11:00 и с 16:00 до 17:00.

В центре уточнили, что с апреля электронная запись на проведение тестирования будет открываться по пятницам в 9:00 на пять рабочих дней следующей недели.

— Например: 02.04.2021 в 9:00 откроется запись на лабораторное тестирование с 5 по 9 апреля, — пояснили в Минском городском центре гигиены и эпидемиологии.