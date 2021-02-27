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Браславский райисполком купит квадрокоптер за деньги, заработанные на субботнике

27.02.2021 16:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Средства, заработанные на субботнике, чиновники из Браслава потратят на квадрокоптер.



Fimi X8 SE. Фото xiaomiplanets.com

Тендер на закупку квадрокоптера с ориентировочной стоимостью 1500 рублей был объявлен Браславским районным исполнительным комитетом 26 февраля.

Согласно технической документации, браславские чиновники хотят приобрести модель Fimi X8 SE от известного китайского производителя Xiaomi. Этот дрон способен продержаться в воздухе около получаса и оснащен 12-мегапиксельной цифровой камерой, способной снимать видео с разрешением 4K.

 

Новый квадрокоптер должны поставить в райисполком до конца марта. Эта покупка будет оплачиваться из средств, которые жители района заработали на одном из субботников.
 
 
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Средства, заработанные на субботнике, чиновники из Браслава потратят на квадрокоптер.
 
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