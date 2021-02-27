Уход Лукашенко с поста президента НОК – дымовая завеса?

Источник материала: Салiдарнасць

Отставка Александра Лукашенко с поста президента Национального олимпийского комитета может быть операцией по отвлечению внимания от увольнения его старшего сына с влиятельной должности.





Скриншот видео БЕЛТА

Своей отставкой с поста в НОК, который он занимал лишь символично, правитель добился появления заголовков в СМИ и высказываний в соцсетях в стиле «Лукашенко больше не президент». Таким образом в тени осталось другое его кадровое решение.

– Он (старший сын Виктор – прим.) сегодня же будет уволен с должности помощника президента по национальной безопасности со всеми вытекающими отсюда последствиями, – заявил правитель.

Между тем эта отставка тянет на сенсацию. Виктор Лукашенко до вчерашнего дня и так фактически руководил НОК, занимая пост вице-президента. Это не мешало ему работать помощником президента по национальной безопасности.

Об огромной роли старшего сына на этом посту говорил сам Лукашенко.

«Я его почему помощником назначил? Он часто этим пользовался. Чтобы какой-то очень острый животрепещущий вопрос донести до президента в течение нескольких часов. И я не пожалел, я получал откровенные, честные, неприглаженные вопросы».

«Не нашел лучшего выхода (и сейчас не жалею) как назначить его помощником. Я знал, что происходит в этих силовых структурах, особенно в спецподразделениях, таких как «Алмаз», «Альфа», ОСАМ (пограничное подразделение), ГРУ Генштаба. На прямой связи с ним были руководители».

«Я пока не вижу человека, который исполнял бы эти обязанности».

Так Лукашенко говорил еще полтора-два года назад. Так что же изменилось за прошедшее время? Очевидно, причиной могли стать события после президентских выборов. Силовые структуры и спецподразделения были задействованы в жестоких подавлениях мирных протестов, что привело, в том числе, к нескольким смертям безоружных людей.

«Все равно правосудие восторжествует». Вдова Тарайковского о решении СК не возбуждать уголовное дело

Каким образом Виктор Лукашенко был вовлечен в те события и какой позиции он придерживался насчет действий спецподразделений, пока можно только догадываться. Но, вероятно, именно этот фактор привел к его отставке с важного поста, который Виктор Лукашенко занимал аж с 2005 года.

Стоит также напомнить, что осенью прошлого года правитель уволил Юрия Караева с должности главы МВД под соусом направления его на «особо опасный участок, очень ответственный участок». Но о деятельности помощника главы государства в Гродненской области теперь почти ничего не слышно.

Три странности в назначении сына Лукашенко президентом НОК