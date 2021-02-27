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Жена военного летчика помогает мужу совершить мягкую посадку – видео
27.02.2021 16:23 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Ежедневно Ольга Чорнобрывая помогает мужу Ивану посадить самолет. Пара работает на военном аэродроме Кача в Севастополе. Муж всецело доверяет жене, именно она выводит его борт на посадку и взлет, и следит, не появятся ли на пути супруга вражеские самолеты.
"Всегда все отлично, я в ней уверен на 200%", - делится Иван.
Будущие супруги познакомились в Калининграде в 2009 году, когда Иван прибыл в город на учения. Через год пара поженилась, Ольга стала жить с Иваном в Крыму и захотела быть ближе к мужу в дни его длительных командировок. Девушка обратилась к командиру батальона связи и попросила взять на службу.
© Sputnik Денис Кошелев
"Конечно, в первую очередь это из-за супруга, чтобы хоть немножко быть поближе к нему, когда долгие командировки случаются в нашей жизни. Но и, конечно же, свои силы тоже захотелось попробовать", - рассказывает девушка.
Дома супруги проводят "разбор полетов", что помогает им лучше понимать друг друга во время работы. У пары есть маленькие дочь и сын, которые уже проявляют интерес к авиации. Родители надеются, что дети пойдут по их стопам.
"Они всегда к папе просятся на работу - посмотреть самолет. Поэтому не исключаем, что интерес есть. Прививаем с детства любовь к авиации", - говорят супруги. В следующем году пара отпразднует десятилетний юбилей совместной работы.
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Быть вместе на земле, и в небе, дома и на службе. Так сложилась судьба супругов из Крыма. Он – летчик морской авиации, она – авиадиспетчер. Пара трудится на военном...
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