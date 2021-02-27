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Жена военного летчика помогает мужу совершить мягкую посадку – видео

27.02.2021 16:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Ежедневно Ольга Чорнобрывая помогает мужу Ивану посадить самолет. Пара работает на военном аэродроме Кача в Севастополе. Муж всецело доверяет жене, именно она выводит его борт на посадку и взлет, и следит, не появятся ли на пути супруга вражеские самолеты.

"Всегда все отлично, я в ней уверен на 200%", - делится Иван.

Будущие супруги познакомились в Калининграде в 2009 году, когда Иван прибыл в город на учения. Через год пара поженилась, Ольга стала жить с Иваном в Крыму и захотела быть ближе к мужу в дни его длительных командировок. Девушка обратилась к командиру батальона связи и попросила взять на службу. 

© Sputnik Денис Кошелев
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"Конечно, в первую очередь это из-за супруга, чтобы хоть немножко быть поближе к нему, когда долгие командировки случаются в нашей жизни. Но и, конечно же, свои силы тоже захотелось попробовать", - рассказывает девушка.

Дома супруги проводят "разбор полетов", что помогает им лучше понимать друг друга во время работы. У пары есть маленькие дочь и сын, которые уже проявляют интерес к авиации. Родители надеются, что дети пойдут по их стопам.

"Они всегда к папе просятся на работу - посмотреть самолет. Поэтому не исключаем, что интерес есть. Прививаем с детства любовь к авиации", - говорят супруги. В следующем году пара отпразднует десятилетний юбилей совместной работы.

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Быть вместе на земле, и в небе, дома и на службе. Так сложилась судьба супругов из Крыма. Он – летчик морской авиации, она – авиадиспетчер. Пара трудится на военном...
 
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