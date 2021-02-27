|
«Сила в правде и она обязательно восторжествует!»
Источник материала: Хартия'97
«Сила в правде и она обязательно восторжествует!»
Солигорск вышел на акцию солидарности.
Жители Солигорска поддерживают врача Артема Сорокина и журналистку Катерину Борисевич, над которыми
«Сила в правде и она обязательно восторжествует!» - заявляют они.
Костюковка передает: «Дню Воли быть!»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Солигорск вышел на акцию солидарности.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)