Источник материала: Хартия'97

Привет Путину от Байдена Александр Немец

27.02.2021, 16:25

С каждым днем становится все яснее, что aдминистрация Байдена не собирается шутить с путинским режимом.

Сразу после инаугурации Джо Байден распорядился провести детальное расследование "по четырем позициям": "дело Навального", кибератака, попытки повлиять на выборы 2020 года (включая "дело 6 января") и сговор с афганскими талибами по уничтожению американских военнослужащих.

Возможно, важнейшим из них является кибератака путинских спецслужб против Америки. Вкратце можно все свести к следующему:

Руководитель пресс-службы Белого Дома Джейн Псаки 23 февраля объявила, что aдминистрация Байдена готовит в ближайшее время (2-3 недели) очень крупные санкции против РФ в ответ в ответ на гигантскую кибератаку (далее – кибератака) спецслужб РФ против правительственных структур и частных фирм Америки в 2020 году. Эти санкции будут включать "видимые" и "невидимые" компоненты. Из слов Джейн Псаки можно понять, что администрация Байдена намерена наказать РФ за все кибератаки за последние несколько лет, и в первую очередь за кибератаку 2020 года.

Чуть раньше cоветник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США в ближайшие несколько недель ответят на российскую Кибератаку, которая началась с атаки на компанию SolarWinds . Он, как и Джейн Псаки, подчеркнул, что "ответ будет включать сочетание нескольких инструментов, видимых и невидимых".

Большого внимания заслуживает и заявление (видимо, 23 февраля), которое сделал глава корпорации Microsoft Брэд Смит, о доказательствах причастности России к хакерской атаке на компанию SolarWinds.

"Мы обнаружили существенные доказательства, которые указывают на российскую разведку, и не нашли никаких свидетельств, которые бы привели нас куда-то ещё", – сказал Смит в ходе слушаний в Комитете по разведке Сената США. По его словам, код, который позволил внедриться в системы расположенной в Техасе компании SolarWinds, настолько сложен, что над ним работали не менее одной тысячи программистов высокой квалификации. Этот масштаб указывает на участие государственных структур (спецслужб РФ), отметил глава Microsoft.

Вредоносные коды внедрились в ПО Orion фирмы SolarWinds, с чего и началась кибератака. Смит подчеркнул: "Мы никогда не видели, чтобы такая изощренность сочеталась с таким масштабом".

К этим выводам присоединились и другие ведущие компании США в сфере ПО. Еще один участник слушаний в Сенате, глава компании FireEye Кевин Мандиа сообщил, что в кибератаке хакеры использовали "российские инструменты". Они не похожи на то, что используют Китай, КНДР или Иран, подчеркнул он.

К сходным выводам пришли и агентства, входящие в Национальную Разведку (Intelligence Community) США, включая Агентство кибербезопасности и ФБР. Следует отметить, что все эти агентства теперь возглавляют "люди Байдена".

Теперь ясно, что российские хакеры "вскрыли", через зараженное ПО компании SolarWinds, компьютерные сети как минимум девяти федеральных агентств США, включая министерство обороны, финансов, торговли, энергетики, внутренней безопасности, и более 100 частных компаний, включая фирму Microsoft и ее клиентов. Пострадали также не менее 18 тысяч частных пользователей, использовавших программу Orion фирмы SolarWinds.

В результате путинские спецслужбы незаметно шпионили за федеральными ведомствами и частными пользователями на протяжении почти девяти месяцев. Непосредственным исполнителем атаки стала группа АРТ-29, работающая на СВР РФ.

Подозрения, у американской разведки и ведущих производителей ПО, возникли еще несколько месяцев назад (все стало точно известно примерно 15 декабря 2020 года). Но aдминистрация Трампа аж до января 2021 года не замечала (не хотела замечать) признаков вторжения. А сам Трамп – в середине декабря 2020 года, когда кибератака вскрылась – отказался применять меры и вводить санкции против РФ. Трамп выдал свое "коронное" "А может это Китай?" Хотя тут и следа Китая не было.

Теперь возникает вопрос, каковы же будут эти самые "очень жесткие ответные меры aдминистрации Байдена? По некоторым оценкам эти санкции могут лишить Путина и его олигархов многих миллиардо.

Здесь можно отметить, что американские эксперты, по указанию Байдена, должны установить точный ущерб, который понесли федеральные службы, частные фирмы и прочие пользователи. Скажу только, что по правилам Минфина США "злоумышленники" оплачивают весь ущерб и еще платят 25%-ный штраф.

Теперь о Навальном. Джейн Псаки, в ходе упомянутого выше выступления, заявила, что aдминистрация Байдена готовит крупные санкции против РФ в ответ на отравление Алексея Навального с помощью химического оружия и его последующий арест.

Конечно, нельзя не сказать о "Деле 6 января". Кстати, вы еще не устали от Райли Вильямс? Вот еще один короткий видеоролик.

В первой половине ролика видно, как Райли Вильямс руководит одной из групп, штурмовавших Капитолий, врывается в кабинет Спикера Конгресса Нэнси Пелози и захватывает ее ноутбук со словами "Осторожнее здесь нужны перчатки!" Комментатор ролика вновь поминает планы Вильямс продать этот ноутбук российским спецслужбам.

Во второй половине ролика Вильямс – очевидно, именно Вильямс! – исполняет "культовый неонацистский танец", включающий нацистское приветствие. Способная девушка!

На 23 февраля ФБР предъявило обвинения 250 участникам штурма Капитолия; еще 300 предполагаемых участников находятся под следствием. Всего, по предварительным данным, свыше 800 "штурмовиков" проникли в Капитолий "несмотря на сопротивление полиции". Это само по себе считается серьезным преступлением.

Поступило несколько сообщений, что "капитолийские штурмовики" составляли лишь "первую колонну" протрамповских сил, собранных в Вашингтоне к утру 6 января. "Вторая колонна" должна была приступить к штурму главных правительственных зданий после успешного захвата Капитолия. И "вторая колонна" была организована и вооружена лучше "первой".

И если в "первой колонне" русскоязычных было совсем мало (но они были!), то во "второй колонне" их было больше. В любом случае, у нового генпрокурора Гарланда (Garland), он же министр юстиции, работы будет с избытком.

В отношении "дела талибов" новой информации пока нет.

Александр Немец, kasparov.ru

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