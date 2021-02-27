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Названы пять привычных продуктов, от которых стоит отказаться ради здорового сердца

27.02.2021 16:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Названы пять привычных продуктов, от которых стоит отказаться ради здорового сердца

  • 27.02.2021, 16:14
Названы пять привычных продуктов, от которых стоит отказаться ради здорового сердца

Здоровье нашего сердца на 75% зависит от образа жизни — в том числе и от того, что мы едим.

Здоровье нашего сердца зависит от наследственности всего на четверть, а на три четверти – от нашего образа жизни. И каждый кусочек «вредной» еды сегодня повышает риск инфаркта или сердечного приступа в будущем. Но если некоторые продукты – даже не самые полезные – сердце готово нам простить, то есть еда, которую лучше навсегда вычеркнуть из своего рациона. Ради нашего же собственного здоровья и долголетия, пишет healthinfo.ua.

Переработанное мясо

Бекон, ветчина, колбаса и сосиски – привычная, но, увы, очень опасная еда. В прошлом году против них ополчились онкологи, признав канцерогенными продуктами, а теперь к ним присоединяются и кардиологи. Все дело в насыщенных жирах, которых много в такого рода мясных продуктах, а также натрие, который используется для увеличения срока хранения мяса. И то, и другое буквально смертельно опасно для нашего сердца – так стоит ли рисковать ради минутного удовольствия?

Красное мясо

Вы видите сочный стейк с грибами или свиную отбивную? Кардиологи видят соль, холестерин и насыщенные жиры, которые буквально нокаутируют сердце и сосуды. Нет, разумеется, врачи не звери (ну, по крайней мере, большинство из них) и не требуют полностью отказаться от красного мяса: просто сократите его долю в рационе до трех-четырех порций в месяц.

Картофельные чипсы и готовый поп-корн

И то, и другое может быть даже полезно для нашего сердца, но только при одном условии: вы сами приготовите эти лакомства. И не станете добавлять к ним соль. Дело в том, что практически все мы ежедневно существенно превышаем безопасную дозу соли, из-за чего снова и снова рискуем своим сердцем – к сожалению, в прямом смысле слова. Старайтесь избегать продуктов со скрытой солью и сократите ее количество в блюдах, которые готовите сами.

Диетические напитки

Сладкая газировка и соки (даже свежевыжатые) опасны для сердца, так как по сути представляют собой раствор сахара, но еще хуже так называемые диетические, в которых сахар заменен его имитаторами. Регулярное употребление «нулевых» напитков серьезно повышает риск болезней сердца – а еще риск рака и деменции.

Лапша быстрого приготовления

Кто из нас не ел в студенчестве быстрорастворимые макароны? Если бы мы знали, сколько в них соли (почти половина суточной нормы), скорее всего, мы отказались бы от них еще тогда. Нужны еще аргументы? Пожалуйста! Практически все виды быстрорастворимой лапши обжаривают во фритюре – а что может быть хуже для наших сосудов? Никогда, больше никогда не покупайте и не ешьте ее – ради вашего же блага!

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