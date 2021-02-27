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Бобруйчанин: Из 300 рублей зарплаты на коммуналку ушло 200

27.02.2021 16:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Бобруйчанин: Из 300 рублей зарплаты на коммуналку ушло 200

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  • 27.02.2021, 16:11
Бобруйчанин: Из 300 рублей зарплаты на коммуналку ушло 200

Сколько белорусы платят за ЖКУ?

С января 2021 года в Беларуси выросли тарифы на многие жилищно-коммунальные услуги. Кроме того, сумма в жировках увеличилась из-за расходов на отопление – ведь уходящая зима была морозной. Bobruisk.ru поговорил с простыми бобруйчанами о том, сколько они платят «за коммуналку».

«Заработал 300, отдал 200»

40-летний Александр работает дворником в одном из учреждений образования Бобруйска. Так получилось, что мужчина живет один в трехкомнатной квартире площадью 67,9 кв. м.

Зарплата за январь у него вышла 300 рублей. Обычно, говорит, она выше, но в январе был на больничном и сделал для себя вывод: болеть невыгодно, теряются деньги.

Коммунальные платежи и раньше для него были едва ли не основной статьей расходов в бюджете.

В декабре 2020-го Александру пришла жировка на 67,19 руб. В январе-2021 – на 88,38 руб. Итоговая сумма выросла на 21,19 руб.

Кроме этого, нужно оплатить еще электричество и газ, пакет «Ясна» от «Белтелекома» и мобильный телефон… В общей сложности, подсчитал Александр, на «коммуналку» у него уйдет почти 200 руб.

Как жить на оставшиеся 100 рублей целый месяц, Александр пока не знает. Говорит, что снова придется искать подработку (к примеру, в отпуске он подрабатывал сторожем) или занимать деньги, чего он делать очень не любит.

Скромная зарплата приучила мужчину к экономии. При помощи программы лояльности за услуги «Белтелекома» он платит меньше на 6 руб.

– Я заметил, что раньше, летом, мылся каждый день – жара, подметаешь, приходишь весь пыльный, черный. А сейчас моюсь раз в неделю, да и с этим снегом устаю так, что прихожу с работы и думаю, как скорее лечь спать, – признается дворник.

В снегопад Александру приходится приходить на работу к четырем-пяти утра, чтобы успеть расчистить снег до того, как его колесами утрамбуют машины или ногами – пришедшие дети. Обычный же рабочий день у него начинается в 7.00.

Все освещение дома Александр перевел на энергосберегающие лампочки. Расход, говорит, уменьшился.

Бывая в магазине, мужчина обязательно берет журнал с акциями, чтобы отслеживать скидки.

«На 20 рублей больше

Специалист по продажам интернет-магазина Елена Прокопчик показывает декабрьскую жировку на 47,33 руб. и январскую – на 66,58 руб. Рост – 19,25 руб. В целом за «коммуналку» (с учетом электричества, газа и пакета «Белтелекома») женщина заплатила 125 руб.

В семье Елены три человека (она, муж и ребенок). Живут в двухкомнатной квартире в Авиагородке.

– Эти 20 рублей для нашей семьи – не критичная сумма, – считает Елена. – Мы умеренно потребляем ЖКУ, и это не чрезмерная экономия, а именно осознанное потребление.

В доме экономия достигается за счет энергосберегающих ламп и техники класса «А+», «А++».

Воду тоже экономят:

– Зубы чистим со стаканом воды, а не с бесконечно бегущей струей. Стираем только при полной загрузке машины.

Тем не менее, только в этом году семья, наконец, почувствовала себя комфортно в своей квартире: когда им провели центральное отопление.

– А раньше температура у нас была, хоть и в пределах нормы (22-21 градус), но все же прохладно, и обидно было платить такие суммы за отопление, – говорит Елена.

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