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СМИ узнали дату запуска процедуры введения санкций ЕС против России

27.02.2021 16:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

СМИ узнали дату запуска процедуры введения санкций ЕС против России

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  • 27.02.2021, 15:58
СМИ узнали дату запуска процедуры введения санкций ЕС против России

Под штрафные меры подпадут чиновники, причастные к аресту и осуждению Навального.

Новые санкции, запланированные Евросоюзом из-за лишения свободы известного российского оппозиционера Алексея Навального, по всей видимости, вступят в силу уже в начале будущей недели. Комитет постпредов стран ЕС может уже 1 марта одобрить запуск письменной процедуры принятия Советом ЕС решения о введении санкций, а 2 марта согласованные меры будут обнародованы в официальном журнале Евросоюза и в результате вступят в силу, сообщило в пятницу, 26 февраля, агентство dpa со ссылкой на источники в Брюсселе, пишет сайт dw.com.

Под санкции, по всей видимости, подпадут генпрокурор России Игорь Краснов, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, начальник ФСИН Александр Калашников и глава Росгвардии Виктор Золотов. Для введения штрафных мер впервые будет задействован новый, принятый в конце минувшего года санкционный механизм, позволяющий Евросоюзу вводить визовые запреты и замораживать имущество отдельных лиц, виновных в грубом нарушении прав человека или получающим выгоду от этого.

Алексей Навальный в начале февраля был приговорен в Москве к лишению свободы по обвинению в многократном нарушении требований условного срока наказания по делу «Ив Роше». Евросоюз считает эти обвинения необоснованными, поскольку Навальный после отравления в России ядом из группы «Новичок» на протяжении многих месяцев лечился в Германии и не имел возможности отмечаться в полиции. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил освободить Навального, однако Россия проигнорировала это решение.

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Под штрафные меры подпадут чиновники, причастные к аресту и осуждению Навального.
 
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