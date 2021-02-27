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«Смотрите, это же наша Лена-Рапунцель!»

27.02.2021 16:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Смотрите, это же наша Лена-Рапунцель!»

  • 27.02.2021, 15:32
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«Смотрите, это же наша Лена-Рапунцель!»

Героине протестов из Жодино посвятили огромный мурал.

Читатели ex-press.by из Жодино прислали в редакцию фотографию мурала в городе Столбцы. «Смотрите, это же наша жодинская Лена–Рапунцель!», — написали они.


В начале осени Евгений узнал, что Лену и других жодинских девчонок «закрыли» в ИВС. В то время он работал над заказом, разрабатывал эскизы муралов для новостроек в Столбцах:

— И мне захотелось Лену «воспеть», воплотить в таком огромном масштабе. Тогда я и попросил фотографии и срисовал ее. Предложил заказчику свои эскизы, они были одобрены. Когда я уже уехал делать свой заказ в Столбцы, узнал, что на Лену и ее семью оказывают давление и ей пришлось уехать из Беларуси.

Это меня огорчило очень: я хотел, когда рисунок будет готов, когда уберется весь строительный антураж, привезти Лену к этому дому и сделать интересные фотографии. Пока этой части проекта воплотиться не удалось, но я верю — все еще будет!


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Героине протестов из Жодино посвятили огромный мурал.
 
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