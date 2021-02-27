Названа предварительная причина взрыва в суши-баре в Нижнем Новгороде

Источник материала: ОНТ

Причина взрыва на цокольном этаже жилого дома в Нижнем Новгороде – утечка газа. Это приоритетная версия. Её проверяют правоохранители. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, взрыв в Нижнем Новгороде прогремел в суши баре. Хлопок газовоздушной смеси произошёл в пристройке к девятиэтажному дому. Она разрушена. Пострадали пять человек. Трое госпитализированы. Двоих медики осмотрели на месте.

Пока первоначальный вывод о неисправном газовом оборудовании в этом помещении не подтверждается. Порядка сотни жильцов всего дома были эвакуированы. Их поселили в гостинице и в пунктах временного размещения.

В целом само здание выдержало, несущие конструкции не пострадали. Поэтому жители пяти из шести подъездов могут вернуться в свои квартиры. Но только в сопровождении спасателей и полиции.

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