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Без электричества и с баллоном на полчаса: в Гомеле спасатели помогли мужчине, подключенному к кислородному аппарату

27.02.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Без электричества и с баллоном на полчаса: в Гомеле спасатели помогли мужчине, подключенному к кислородному аппаратуГомеле спасатели помогли мужчине, подключенному к кислородному аппарату" class="one-news__figure-img">

В Гомеле спасатели помогли мужчине, который был подключен к аппарату с кислородом, работающим от сети. Об этом сообщили в МЧС.

Инцидент произошел в пятницу, 26 февраля. Днем спасателям позвонила женщина, которая сообщила о том, что в Гомеле на улице Крайней отключился свет, при этом в одной из квартир был 58-летний мужчина, подключенный к кислородному аппарату. Опасность была в том, что аппарат работал только от сети, а запасной баллон был рассчитан на 30 минут.

Оперативно прибывшие на место спасатели подключили медоборудование через электрогенератор. Помощь оказалась очень кстати, потому что подача электричества возобновилась в доме больше, чем через полтора часа.




Фото: МЧС

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Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле спасатели помогли мужчине, который был подключен к аппарату с кислородом, работающим от сети. Об этом сообщили в МЧС. Инцидент произошел в пятницу, 26...
 
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