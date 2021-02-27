Без электричества и с баллоном на полчаса: в Гомеле спасатели помогли мужчине, подключенному к кислородному аппарату

Источник материала: ОНТ

Гомеле спасатели помогли мужчине, подключенному к кислородному аппарату" class="one-news__figure-img">

В Гомеле спасатели помогли мужчине, который был подключен к аппарату с кислородом, работающим от сети. Об этом сообщили в МЧС.

Инцидент произошел в пятницу, 26 февраля. Днем спасателям позвонила женщина, которая сообщила о том, что в Гомеле на улице Крайней отключился свет, при этом в одной из квартир был 58-летний мужчина, подключенный к кислородному аппарату. Опасность была в том, что аппарат работал только от сети, а запасной баллон был рассчитан на 30 минут.

Оперативно прибывшие на место спасатели подключили медоборудование через электрогенератор. Помощь оказалась очень кстати, потому что подача электричества возобновилась в доме больше, чем через полтора часа.













Фото: МЧС

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