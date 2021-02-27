Умер советский чемпион по хоккею Александр Баринев

Источник материала: ОНТ

Стало известно о смерти чемпиона СССР, игравшего в московском «Спартаке» – нападающий Александр Баринев умер на 69-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе «Спартака».

Александр Баринев – воспитанник ЦСКА, он играл за калининский СКА МВО, саратовский «Кристалл», воскресенский «Химик» и австрийский «Фельдкирх». Всего в советских чемпионатах он провел 166 матчей, в которых забил 46 голов.

Завершив карьеру игрока, он работал тренером в «Фельдкирхе», немецких «Бад-Тельце» и «Ратингене», подольском «Витязе», основной и молодежной командах «Спартака».

Фото spartak.ru





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