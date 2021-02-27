Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Исландии

Источник материала: ОНТ

Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали сейсмологи 27 февраля на территории Исландии. Об этом со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщает ТАСС.

Согласно приводимым данным, эпицентр землетрясения расположился в 268 км к юго-востоку от Рейкьявика, столицы страны. При этом очаг залегал на глубине 5 км.

О пострадавших и разрушениях информации не поступало.

Отмечается, что это уже не первое землетрясение в регионе за минувшие сутки. Так, ранее были зарегистрированы еще несколько подземных толчков магнитудой от 3,0 до 5,0. Всего за последнюю неделю в регионе было зафиксировано более 1500 подземных толчков, самый мощный из которых имел магнитуду 5,7.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram