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Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Исландии
Источник материала: ОНТ
Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали сейсмологи 27 февраля на территории Исландии. Об этом со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр
Согласно приводимым данным, эпицентр землетрясения расположился в 268 км к юго-востоку от Рейкьявика, столицы страны. При этом очаг залегал на глубине 5 км.
О пострадавших и разрушениях информации не поступало.
Отмечается, что это уже не первое землетрясение в регионе за минувшие сутки. Так, ранее были зарегистрированы еще несколько подземных толчков магнитудой от 3,0 до 5,0. Всего за последнюю неделю в регионе было зафиксировано более 1500 подземных толчков, самый мощный из которых имел магнитуду 5,7.
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Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали сейсмологи 27 февраля на территории Исландии. Об этом со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр...
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