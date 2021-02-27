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Палата представителей США утвердила план стимулирования экономики на $1,9 трлн

27.02.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Палата представителей США утвердила план стимулирования экономики на ,9 трлн

Палата представителей США одобрила законопроект о мерах экстренного стимулирования роста национальной экономики в условиях пандемии в размере $1,9 трлн. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщается, законопроекту удалось набрать минимальное количество голосов, необходимых для его утверждения: поддержали законопроект 219 конгрессменов, в то время как 212 – проголосовали против.

Документ предусматривает выделение порядка $400 млрд непосредственно на борьбу с пандемией COVID-19. При этом еще $1 трлн будет потрачен на оказание помощи населению страны, а остальные средства будут направлены на стимулирование экономики.

Предложение по повышению размера минимальной оплаты труда до $15 в час не вошло в программу. Лидеры демократов уже высказали намерение добиться повышения минимальной оплаты труда. Впрочем, для принятия подобного решения потребуется не менее 60 голосов сенаторов, в то время как демократы в данный момент располагают только 51 голосом (включая Вице-президента США Камала Харрис, также являющуюся председателем верхней палаты парламента).

Законопроекту о стимулировании экономики еще предстоит пройти через Сенат, где документ, как ожидается, столкнется с серьезным противодействием со стороны республиканцев, которые оценивают предлагаемые меры, как чрезмерные.

Фото: AP Photo/Alex Brandon

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Палата представителей США одобрила законопроект о мерах экстренного стимулирования роста национальной экономики в условиях пандемии в размере $1,9 трлн. Об этом...
 
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