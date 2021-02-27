В пригороде Парижа неизвестные застрелили 15-летнего подростка

Источник материала: ОНТ

Двое неизвестных застрелили 15-летнего подростка в пригороде Парижа, после чего скрылись с места преступления на скутере. Об этом со ссылкой на данные телеканала BFM сообщает ТАСС.

Известно, что нападение произошло в пятницу около 17:00 по местному времени (19 часов по Минску) в коммуне Бонди департамента Сен-Сен-Дени. В данный момент ведутся поиски преступников. Возбуждено расследование по факту убийства.

Как отмечается, это уже не первый подобный случай за последние дни в столичном регионе Иль-де-Франс. Так, в понедельник в коммуне Сен-Широн департамента Эссон произошла массовая драка с участием молодежных банд, в результате которой от ножевого ранения погибла 14-летняя девочка, пытавшаяся разнять дерущихся. В рамках расследования по факту смерти девочки были задержаны шесть подростков в возрасте от 13 до 16 лет. По версии следователей, они были участниками той потасовки. Еще спустя менее чем сутки в коммуне Буасси-Сен-Антуан все того же департамента Эссон произошла еще одна драка с участием по меньшей мере 60 человек. Итогом данного инцидента также стала смерть подростка.

В связи с напряженной обстановкой глава МВД Франции Жерар Дарманен признал участившиеся случаи потасовок между различными группировками в регионе Иль-де-Франс, а также распорядился усилить наряды полиции в наиболее проблемных департаментах.

Фото: Associated Press

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