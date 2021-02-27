На спутниковых снимках над Россией заметили загадочные полосы. NASA пытается установить причину

Источник материала: Tut.by

На спутниковых снимках над Россией заметили загадочные полосы, и NASA в недоумении — агентство пытается понять, в чем причина. Об этом пишет Live Science со ссылкой на Earth Observatory .



Фото: NASA Earth Observatory

Ранее на этой неделе исследователи NASA разместили у себя на сайте серию спутниковых изображений ландшафта возле реки Марха, которая расположена в Якутии. На фотографиях, сделанных со спутника Landsat 8 за несколько лет, видна земля по обе стороны реки, покрытая чередующимися темными и светлыми полосами. Эффект «узорчатой земли» наблюдается на протяжении всех четырех сезонов года, но наиболее ярко он проявляется зимой, когда белый снег делает контрастный узор еще более резким.

Почему именно этот участок Сибири такой полосатый? Ученые не вполне уверены, и несколько экспертов предложили NASA противоречивые объяснения.

Возможно, дело в ледяной земле. По данным NASA, этот регион Среднесибирского плоскогорья около 90% года проводит в вечной мерзлоте, хотя порой оно оттаивает на короткий промежуток времени. Известно, что участки земли, которые постоянно замерзают, оттаивают и снова замерзают, имеют странный круговой или полосатый рисунок, называемый узорчатой ​​землей. Эффект возникает, когда почва и камни естественным образом сортируются во время цикла замораживания-оттаивания.



Фото: NASA Earth Observatory

Однако другие образцы узорчатой земли, такие как круги на острове Шпицберген в Норвегии, как правило, намного меньше по масштабу, чем полосы, наблюдаемые в Сибири.

Другое возможное объяснение — эрозия. Геолог Томас Краффорд (Thomas Crafford) сказал NASA, что полосы напоминают так называемый «слоеный пирог» — особый узор в осадочных породах. Он возникает, когда вода от растаявшего снега или обильных дождей спускается с холма, раскалывая и смывая куски породы в груды.

В соответствии с изображением выше, этот вид отложений будет больше выделяться на общем фоне зимой, когда белый снег лежит на более плоских участках и словно высветляет их. По мере приближения к реке, где после миллионов лет эрозии отложения собираются в более однородные кучи, рисунок тускнеет, добавляет Краффорд.

По мнению NASA, это объяснение хорошо подходит. Но до тех пор, пока этот регион не будет изучен поближе, эта загадка останется еще одной сибирской диковинкой.