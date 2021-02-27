



пишет «Брестская газета». Премьера сериала «Топи» состоялась 28 января 2021 года. Но брестчане были не в курсе о прошедших в их городе съемок. Помогла узнать об этом случайность,«Брестская газета».





По сценарию сериала герои — пятеро москвичей – находят убежище в архангельском монастыре рядом с деревней Топи. Они рассматривают это как приключение, но вскоре сталкиваются с целой чередой загадочных событий. Одну из главных ролей исполнил Иван Янковский, внук знаменитого актера Олега Янковского.





Съемки прошли в Беларуси на натурной площадке киностудии «Беларусьфильм» у деревни Каменка, Минской области. По сюжету, одно из мест действий сериала происходит на территории заброшенного монастыря. Эти сцены были сняты под Брестом, а съемочной площадкой послужила территория 5 форта Брестской крепости. Именно здесь, в старых казематах и темных потернах, были сняты отдельные эпизоды нового российского сериала по сценарию Дмитрия Глуховского.









Скрин из сериала, где при помощи компьютерной графики 5 форт превращен в монастырь.













Горжевой капонир и казарма 5 форта. Фото: Олег ПОЛИЩУК. 2021 год.





Обнаружился этот факт случайно, во время просмотра сериала одним из краеведов Бреста . Строения форта были дополнены то ли компьютерной графикой, то ли декорациями, чтобы место больше напоминало заброшенный монастырь. Форт прекрасно вписался в мистический сериал, в том числе благодаря своим анфиладам и потернам.









Эпизод из сериала внутри монастыря.





Пятый форт Брестской крепости послужил антуражем при съемках российского мистического сериала «Топи»









Один из казематов казармы 5 форта. Фото: Олег ПОЛИЩУК. 2019 год.





Теперь, помимо своей боевой истории, в летопись каменного стража можно вписать участие в кинематографе.





«БГ» попыталась найти в Сети информацию о периоде съемок сериала в Бресте, однако упоминаний о нашем городе нигде нет. В местных СМИ информации о съемках российского сериала на территории форта тоже не обнаружилось. На тематических форумах, посвященных сериалу, некоторые пользователи высказывают предположение, что монастырь в сериале – сплошная компьютерная графика. Теперь мы знаем, что это не так.









Алтарная часть монастыря в сериале “Топи”.













Горжевой капонир форта со стрелковыми бойницами. Фото: Олег ПОЛИЩУК. 2019 год.





На кадрах видно, что вдоль фасадных стен 5 форта установлены строительные леса: именно летом 2020 года, на территории объекта начались реставрационные работы. Это еще один факт в пользу нашего наблюдения.









Одна из героинь сериала на фоне монастыря.









Казарма 5 форта до реставрации. Фото: Олег ПОЛИЩУК. 2019 год.





Почему информация о съемках была скрыта от брестчан, мы не знаем. Не понятно, по какой причине об этом неординарном событии в рамках города нигде не упоминалось после премьеры сериала. Наверное, здесь не обошлось без мистики…