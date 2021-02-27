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«Не каждый может похвалиться, что прожил хотя бы один такой день, как я». Сергей Тихановский ответил на вопросы из тюрьмы

27.02.2021 17:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Политик, блогер и муж лидера демократических сил Светланы Тихановской Сергей Тихановский, который с 29 мая 2020 года находится в тюрьме, ответил на вопросы подписчиков телеграм-канала «Страна для жизни».

«Не каждый может похвалиться, что прожил хотя бы один такой день, как я». Сергей Тихановский ответил на вопросы из тюрьмы
Сергей Тихановский. Фото: Василий Молчанов / «Белсат»
В частности, Сергей Тихановский отметил, передает Белсат, что, несмотря на свой арест, все равно не жалеет о том, что объявил о намерении участвовать в президентской кампании.

«Жить надо так, чтобы потом, оглядываясь на свою жизнь, не было стыдно. Жить надо с достоинством. Тогда никогда ни о чем не будешь жалеть. Мало кто помнит, но перед моим задержанием в Гродно 29 мая я всего 8 дней был на свободе после выхода из ИВС. Я прожил эти 8 дней, как будто у меня были крылья. Тысячи людей фотографировались со мной и выражали поддержку. Я видел как люди поверили в себя. Не каждый может похвалиться, что прожил хотя бы один такой день как я», – сказал он.

По его словам, «идя на компромисс со своей совестью, закрывая глаза на несправедливость и беззаконие, храня молчание, многие думают, что так они сберегут свою жизнь. На самом деле они так смогут продлить только свое существование, а не жизнь».

Сергей Тихановский также уверен, что «белорусы смогут объединиться вокруг лидеров и победить». По его мнению, белорусы сегодня «борются и делают все возможное».

Сергея Тихановского обвиняют по ч. 1 ст. 342 («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок»), а также по ст. 191 («Воспрепятствование осуществлению избирательных прав»). Вместе с ним по этому уголовному делу проходят еще семь человек, представители его команды.

Следователи продлили ему срок содержания под стражей до 29 апреля.
 
Теги: Гродно
 
 
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Политик, блогер и муж лидера демократических сил Светланы Тихановской Сергей Тихановский, который с 29 мая 2020 года находится в тюрьме, ответил на вопросы...
 
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