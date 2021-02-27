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Мы все умрем. Часы Судного дня: сколько времени до конца человечества?

27.02.2021 17:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Мы все умрем. Часы Судного дня: сколько времени до конца человечества?

От чего зависит положение стрелок на часах Судного дня? Что может заставить их тикать в обратную сторону? Кто и как часто определяет, сколько времени осталось до апокалипсиса? Почему время до полуночи обновило исторический минимум, и куда стрелки могут качнуться в следующий раз?

Комментировал и прогнозировал Дмитрий Бабич - политолог и обозреватель портала "ИноСМИ". 

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Создатели ядерной бомбы запустили обратный отсчет до гибели Земли в ядерном огне. Буквально: огромные часы отсчитывают время до полуночи, которая символизирует...
 
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