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Мы все умрем. Часы Судного дня: сколько времени до конца человечества?
27.02.2021 17:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
От чего зависит положение стрелок на часах Судного дня? Что может заставить их тикать в обратную сторону? Кто и как часто определяет, сколько времени осталось до апокалипсиса? Почему время до полуночи обновило исторический минимум, и куда стрелки могут качнуться в следующий раз?
Комментировал и прогнозировал Дмитрий Бабич - политолог и обозреватель портала "ИноСМИ".
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