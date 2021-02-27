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Международные учения НАТО начались в Черном море

27.02.2021 17:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

© Sputnik / Виктор Толочко
Зачем ОДКБ столько военных учений?
МИНСК, 27 фев ― Sputnik. Международные учения НАТО под названием "Poseidon 21" начались в Черном море, Радио Румынии передало о состоявшейся в субботу церемонии открытия в румынском порту Констанца, сообщает RT. 

Страны-участницы маневров ― Болгария, Греция, Испания, Румыния, США, Турция и Франция ― направили для участия в них в общей сложности более 700 военных,  а также 3 кораблей и 9 самолетов ,учения продлятся до 6 марта.

Сценарий учений

Планируется, что в ходе маневров участники отработают несколько эпизодов борьбы против подводных угроз, в частности, речь идет о гидрографической разведке, обнаружении и обезвреживании морских мин и самодельных взрывных устройств. Также будут отрабатываться эпизоды борьбы против авиации, кораблей и подлодок неприятеля, а также буксировки поврежденного корабля.

"Цель нынешних учений ― оптимально использовать мощности НАТО для укрепления способности альянса к быстрой реакции в условиях продолжающихся изменений в региональной среде безопасности", сообщили в штабе румынских ВМС.

Ранее официальный представитель российского Мария Захарова заявляла, что "маневры США в Черном море угрожают миру и стабильности".

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Теги: Минск
 
 
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Маневры будут длиться 8 дней, в них задействованы более 700 военнослужащих ,13 кораблей и 9 самолетов из 7 стран-членов альянса.
 
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