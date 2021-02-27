|
Международные учения НАТО начались в Черном море
27.02.2021 17:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
© Sputnik / Виктор Толочко
Страны-участницы маневров ― Болгария, Греция, Испания, Румыния, США, Турция и Франция ― направили для участия в них в общей сложности более 700 военных, а также 3 кораблей и 9 самолетов ,учения продлятся до 6 марта.
Сценарий учений
Планируется, что в ходе маневров участники отработают несколько эпизодов борьбы против подводных угроз, в частности, речь идет о гидрографической разведке, обнаружении и обезвреживании морских мин и самодельных взрывных устройств. Также будут отрабатываться эпизоды борьбы против авиации, кораблей и подлодок неприятеля, а также буксировки поврежденного корабля.
"Цель нынешних учений ― оптимально использовать мощности НАТО для укрепления способности альянса к быстрой реакции в условиях продолжающихся изменений в региональной среде безопасности", сообщили в штабе румынских ВМС.
Ранее официальный представитель российского Мария Захарова заявляла, что "маневры США в Черном море угрожают миру и стабильности".
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Маневры будут длиться 8 дней, в них задействованы более 700 военнослужащих ,13 кораблей и 9 самолетов из 7 стран-членов альянса.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)