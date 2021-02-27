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Минское «Динамо» играет в гостях с питерским СКА. Онлайн матча

27.02.2021 17:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» завершает регулярный сезон в КХЛ гостевым матчем против питерского СКА.

Отметим, что игру «зубры» проведут без некоторых ведущих игроков: Бреннана Менелла, Райана Спунера, Брэндона Козуна и Шейна Принса.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

CКА: Аскаров, Самонов; Хафизуллин, Фантенберг, Антипин, Токранов, Ожиганов, Дыбленко, Кирсанов, Морозов, Ткачев, Кемппайнен, Кетов, Аалтонен, Швец-Роговой, Бурдасов, Галимов, Марченко, Стремвалль, Вей, Подколзин, Кузьменко.

«Динамо»: Фурх (Тэйлор); Фальковский — Денисов, Горбунов — Митчелл — Паре; Альмквист — Павлович, Когалев — Усов — Демков; Шинкевич — Соловьев, Воронин — Протас — Алистров; Мосалев.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.

 
 
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Минское «Динамо» завершает регулярный сезон в КХЛ гостевым матчем против питерского СКА.
 
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