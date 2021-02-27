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От Антарктиды откололся гигантский айсберг размером больше Минска
Источник материала: Tut.by
Гигантский айсберг размером 1270 квадратных километров откололся от Антарктиды. Об этом
Айсберг откололся от шельфового ледника Брант, где находится британская исследовательская станция Halley. Его площадь составляет 1270 квадратных километров — для сравнения, площадь Минска около 350 «квадратов».
Причиной стала так называемая «северная трещина», которая образовалась более 10 лет назад. 26 февраля она стремительно расширилась на несколько сотен метров, из-за чего сформировался айсберг.
«Наши команды Антарктической службы Великобритании уже много лет готовились к отколу айсберга от шельфового ледника Бранта. Мы ежедневно следим за состоянием ледника», — отметила руководитель службы Джейн Фрэнсис. По ее словам, айсберг может или удалиться от континента, или же сесть на мель рядом с ледником.
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Причиной стала так называемая «северная трещина», которая образовалась более 10 лет назад.
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